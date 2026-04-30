افزایش فشار نظامی آمریکا بر ایران و تحولات جدید در منطقه

به گزارش اکسیوس، دونالد ترامپ قرار است از سوی فرمانده سنتکام درباره گزینههای جدید اقدام نظامی علیه ایران توجیه شود. این طرحها شامل حملات کوتاه و قدرتمند علیه اهداف در ایران و همچنین کنترل بخشهایی از تنگه هرمز و اعزام نیروهای ویژه برای تصاحب ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران است. در همین راستا، ارتش آمریکا با استفاده از سامانه جدید بامبلبی برای مقابله با تهدیدات پهپادی، تمرینهای جدیدی را آغاز کرده است. همچنین، شبکهای از نفتکشهای تحریمشده در حال جابهجایی صدها میلیون دلار نفت ایران هستند. طالبان نیز در مواجهه با درگیریهای منطقهای، موضعی عملگرایانه اما صریح اتخاذ کرده است.
به گزارش اکسیوس، قرار است دونالد ترامپ از سوی فرمانده سنتکام درباره گزینههای جدید اقدام نظامی علیه حکومت ایران توجیه شود؛ طرحهایی که هدف آن افزایش فشار بر تهران در مذاکرات عنوان شده است.
بر اساس این گزارش که به نقل از منابع آگاه منتشر شده، برد کوپر قرار است روز پنجشنبه دهم اردیبهشت جزئیات این برنامهها را به رییسجمهوری آمریکا ارائه کند. گفته میشود این طرحها شامل مجموعهای از حملات «کوتاه و قدرتمند» علیه اهدافی در داخل ایران است. پیش از این اکسیوس به نقل از سه منبع مطلع، هدف از این حملات احتمالی را وادار کردن حکومت ایران به عقبنشینی در روند مذاکرات اعلام کرده بود.
این منابع همچنین تاکید کردهاند که گزینههای دیگری نیز در حال بررسی است که از جمله آنها میتوان به کنترل بخشهایی از تنگه هرمز و اعزام نیروهای ویژه برای تصاحب ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران اشاره کرد. بر اساس گزارش فوربس، چتربازان لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا نخستین تمرینهای خود را با سامانه جدید رهگیری و انهدام پهپاد موسوم به «بامبلبی» (Bumblebee V2) انجام دادهاند؛ سیستمی که میتواند شیوه مقابله با تهدیدات پهپادی را تغییر دهد.
بر اساس اعلام پنتاگون، ۲۰ چترباز در پایگاه فورت براگ در کارولینای شمالی آموزش دیدهاند تا با استفاده از این پهپاد، اهداف هوایی دشمن را شناسایی و منهدم کنند. این تمرینها شامل آموزش تحلیل دادهها و سیگنالها پیش از بهکارگیری سامانههای خودکار بوده است.
کلن رولِی، مشاور ارشد نیروی انسانی در کارگروه مشترک وزارت جنگ، در اینباره گفت همانطور که سربازان پیش از استفاده از مهمات واقعی اصول تیراندازی را میآموزند، در اینجا نیز هدف آن است که آنها پیش از بهکارگیری عملیاتی رهگیرهای هوابههوا، بر مبانی استفاده از سامانههای بدون سرنشین مسلط شوند. به نوشته فوربس، بامبلبی یک پهپاد چهارملحه با دید اولشخص است که به دوربینهای پیشرفته و نرمافزار هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز شده است.
این سامانه میتواند بدون نیاز به هدایت مستقیم، پهپادهای دیگر را شناسایی، تعقیب و رهگیری کند. به گفته رولِی، این پهپاد با استفاده از قابلیت شناسایی خودکار هدف، میتواند بهطور مستقل روی هدف قفل کرده و آن را مورد حمله قرار دهد؛ در نتیجه، سربازان میتوانند تمرکز خود را بر تاکتیکها و آگاهی محیطی حفظ کنند.
این سامانه پس از شناسایی هدف، با یک حمله برخوردی مستقیم آن را ساقط میکند؛ روشی که در ادبیات نظامی بهعنوان «انهدام سخت» شناخته میشود. فوربس گزارش میدهد که این سامانه از طریق قراردادی به ارزش ۵.۲ میلیون دلار با شرکت «پرنیال آتونومی» (Perennial Autonomy) در ژانویه خریداری شده و از فوریه تحویل آن آغاز شده است. ارزیابی عملیاتی آن نیز از مارس توسط نیروهای واکنش سریع ارتش آمریکا شروع شده است.
برخلاف دیگر روشهای انهدام، بامبلبی خود بهعنوان «مهمات» عمل میکند و نیازی به استفاده از گلوله یا سامانههای پرانرژی ندارد؛ موضوعی که خطرات عملیاتی را کاهش میدهد. به گزارش فوربس، این پهپاد در کنار سایر سامانههای بدون سرنشین و رهگیرهای کینتیکی، بهتدریج به بخشی از تجهیزات استاندارد ارتش آمریکا تبدیل خواهد شد.
تمرین اخیر لشکر ۸۲ هوابرد با این سامانه، بهعنوان نشانهای از آغاز دورهای جدید در آموزشهای نظامی ارزیابی میشود؛ دورهای که در آن مقابله با تهدیدات پهپادی به یکی از محورهای اصلی آمادگی رزمی تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای اطلاعات دریایی، شبکهای از نفتکشهای تحریمشده با جعل دادههای موقعیت و معرفی خود بهعنوان کشتیهای عراقی، در حال جابهجایی صدها میلیون دلار نفت ایران هستند؛ اقدامی که همزمان با تشدید محاصره دریایی آمریکا انجام میشود.
به گزارش فاکسنیوز، به گفته شرکت Windward AI، این کشتیها با دستکاری سیگنالهای سامانه AIS و ارسال مقصدهای جعلی، خود را در بنادر عراق نشان میدهند، در حالی که بهطور مخفیانه در بنادر ایران نفت بارگیری میکنند. در میان آنها، چهار نفتکش بسیار بزرگ توان حمل مجموعاً حدود ۸ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون دلار را دارند. این شرکت همچنین از فعالیت یک «خوشه» شامل حدود ۱۰ نفتکش تحریمشده در غرب تنگه هرمز خبر داده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ایالات متحده از ۲۴ فروردین محاصره بنادر ایران را آغاز کرده و اعلام کرده این فشارها تا زمان دستیابی به توافق هستهای ادامه خواهد داشت. طبق این گزارش، این محاصره باعث کاهش بیش از ۵۰ درصدی صادرات نفت ایران شده، هرچند تاکتیکهای جدید «ناوگان سایه» نشان میدهد تلاش برای دور زدن تحریمها همچنان ادامه دارد.
طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای - بهویژه پس از حملات اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و تهدیدهای بعدی ایالات متحده در اوایل ۲۰۲۶ - موضعی عملگرایانه اما صریح اتخاذ کرده است. با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست.
با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتاً در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است. این رویکرد در مواضع رسمی، فعالیتهای رسانهای و بازتابهای رسانههای دولتی تحت کنترل طالبان قابل مشاهده است. حساب سنتکام در شبکه ایکس با انتشار تصاویری نوشت، ناو هواپیمابر جرالد آر.
فورد در حالی که در دریای سرخ در حال حرکت است، به انجام عملیاتهای معمول پروازی ادامه میدهد. بر اساس اعلام رسمی، این ناو در حال انجام ماموریتهای روتین پروازی در مسیر دریای سرخ است. این گزارشها نشان میدهد که تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارد و ایالات متحده در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است.
در همین راستا، تحریمهای جدید علیه ایران و افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی نشان میدهد که سیاستهای آمریکا در منطقه به سمت افزایش فشار بر ایران حرکت کرده است.
