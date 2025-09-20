افزایش قیمت دام زنده در بازار؛ گوسفند و گوساله گران شدند

بررسی ها از افزایش قیمت دام زنده در استان های مختلف کشور حکایت دارد. قیمت گوسفند و گوساله در هفته های اخیر افزایش یافته و نگرانی هایی را در بین مصرف کنندگان ایجاد کرده است.

بررسی های میدانی از بازار دام زنده در سراسر کشور، از افزایش قابل توجه قیمت ها در دو هفته گذشته حکایت دارد. این افزایش قیمت ، شامل گوسفند زنده و گوساله زنده شده و فشار مضاعفی را بر مصرف کنندگان وارد کرده است. بر اساس گزارش های رسیده از استان تهران، قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در بازه ۳۳۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان معامله می شود. این در حالی است که قیمت گوساله زنده نیز در محدوده ۳۲۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان قرار دارد.

این افزایش قیمت ها در مقایسه با هفته های گذشته، نشان دهنده نوسانات بازار و تاثیر عوامل مختلف بر قیمت گذاری دام زنده است. بازار دام زنده، همواره تحت تاثیر عواملی چون عرضه و تقاضا، هزینه های پرورش، شرایط اقلیمی و مناسبت های خاص مذهبی و ملی قرار دارد. افزایش قیمت ها در حال حاضر، می تواند ناشی از کاهش عرضه، افزایش تقاضا به دلیل نزدیک شدن به مناسبت های مذهبی یا افزایش هزینه های تولید و نگهداری دام باشد. فعالان این حوزه و کارشناسان اقتصادی باید با بررسی دقیق تر عوامل موثر، راهکارهای مناسبی برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کنندگان ارائه دهند. نظارت دقیق بر روند بازار و مقابله با هرگونه سوء استفاده و گران فروشی، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.\در استان های دیگر نیز، افزایش قیمت ها مشهود است. در استان اصفهان، هر کیلوگرم گوسفند زنده بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان و گوساله زنده بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. در استان خراسان رضوی، قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده بین ۳۳۰ هزار تومان تا ۳۴۰ هزار تومان و گوساله زنده بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۳۱۰ هزار تومان گزارش شده است. استان فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست و قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده بین ۲۹۰ هزار تومان تا ۳۲۰ هزار تومان و گوساله زنده بین ۲۹۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است. در استان همدان، قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده حداقل ۳۲۰ هزار تومان و حداکثر ۳۴۵ هزار تومان و گوساله زنده بین ۳۱۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان است. همچنین در استان مرکزی، قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۳۳۰ هزار تومان و گوساله زنده بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۳۱۰ هزار تومان می باشد. این تفاوت های قیمتی در استان های مختلف، می تواند ناشی از تفاوت در هزینه های حمل و نقل، دسترسی به منابع غذایی دام و ساختار بازار محلی باشد. دولت و نهادهای مربوطه، باید با اتخاذ سیاست های مناسب و نظارت دقیق بر بازار، از بروز نوسانات شدید قیمتی و آسیب به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری نمایند. ایجاد شفافیت در بازار، تسهیل دسترسی به اطلاعات قیمتی و حمایت از تولیدکنندگان از جمله راهکارهای موثر در این زمینه محسوب می شوند. همچنین، بررسی دقیق تر زنجیره تامین دام و شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری، می تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر و موثرتر در جهت تنظیم بازار کمک کند.\افزایش قیمت دام زنده، بر بازار گوشت و سایر محصولات دامی نیز تاثیرگذار است. با افزایش هزینه های تولید و تامین دام، قیمت گوشت و فرآورده های دامی نیز افزایش می یابد. این موضوع می تواند منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و کاهش تقاضا برای این محصولات شود. بنابراین، کنترل و تنظیم بازار دام زنده، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه های مختلف دولتی و فعالان بخش خصوصی است. بررسی دقیق تر عوامل موثر بر قیمت گذاری دام، از جمله هزینه های خوراک دام، هزینه های نگهداری و حمل و نقل، و همچنین میزان عرضه و تقاضا در بازار، می تواند به درک بهتر وضعیت بازار و اتخاذ تصمیمات مناسب برای تنظیم آن کمک کند. علاوه بر این، حمایت از تولیدکنندگان دام و ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب، می تواند به کاهش هزینه های تولید و در نتیجه، کاهش قیمت تمام شده محصولات دامی کمک کند. نظارت مستمر بر بازار و مقابله با هرگونه تخلف و گران فروشی، از جمله اقدامات ضروری برای حمایت از مصرف کنندگان و حفظ ثبات بازار است. با اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای دقیق آنها، می توان به تنظیم بازار دام زنده و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی کمک کرد و به پایداری این بخش مهم از اقتصاد کشور دست یافت





دام زنده قیمت گوسفند گوساله بازار

