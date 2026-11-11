افزایش قیمت گوسفند و نوسان گوساله در بازار تهران و همدان

قیمت دام زنده در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد؛ بالاترین نرخ گوسفند در تهران به ۷۲۷ هزار تومان رسید و کمترین قیمت مربوط به همدان است. بررسی جزئیات قیمت‌ها.

قیمت دام زنده در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ رسماً توسط اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور اعلام گردید. بر اساس آخرین آمار و ارقام منتشر شده از سوی این نهاد صنفی، قیمت گوسفند روندی افزایشی به خود گرفته است. همزمان در بخش گوساله زنده، بازار دچار نوسانات قیمتی متعددی در سطح شهرهای مختلف کشور شده است که تأثیرات مستقیمی بر خرید و فروشندگان دارد.

بیشترین و کمترین قیمت گوسفند زنده در روز جاری

در بررسی وضعیت بازار گوسفند، شهر تهران بیشترین نرخ ثبت‌شده را برای این دام متحمل شده است. قیمت گوسفند زنده در پایتخت به ۷۲۷ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده تقاضای بالا در این منطقه است. در مقابل، استان همدان با ثبت قیمت ۷۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان، کمترین نرخ را برای این کالا در میان مراکز استان‌های مورد بررسی داشته است.

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این تفاوت قیمتی نشان‌دهنده تنوع شرایط بازار در مناطق مختلف جغرافیایی کشور است. دامپروران و خریداران در تهران باید با مبالغ بالاتری نسبت به سایر نقاط دست‌وپنجه نرم کنند. قیمت نهایی در تهران حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر از کمترین قیمت کشور است.

وضعیت نوسانی قیمت گوساله زنده در مراکز اصلی

برای گوساله زنده نیز تهران مجدداً بالاترین نرخ فروش را به ثبت رسانده است. گوساله در بازار تهران با نرخ ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. این رقم برای مصرف‌کنندگان و پرورش‌دهندگان در پایتخت چالش‌برانگیز بوده و هزینه‌های پرواربندی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، استان‌های قم و یزد کمترین نرخ گوساله را در این روز گزارش کرده‌اند. قیمت گوساله زنده در این دو استان به ۶۶۵ هزار تومان رسیده است. این هم‌سطح شدن قیمتی در قم و یزد نشان می‌دهد که بازار این دو استان در کوتاه‌مدت هم‌گرایی قیمتی داشته‌اند.

نوسان قیمت در گوساله زنده ممکن است به دلیل تفاوت در عرضه، تقاضا یا هزینه‌های حمل‌ونقل بین مناطق باشد. خریداران در استان‌های قم و یزد می‌توانند با هزینه‌ای کمتر از تهران اقدام به تأمین این نهاده دامی کنند.

پیامدهای اقتصادی قیمت‌گذاری اتحادیه بر بازار مصرف

اعلام قیمت‌ها توسط اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، به عنوان مرجع اصلی تنظیم بازار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شفافیت قیمت‌ها ایفا می‌کند. این اعداد مبنای قراردادهای خرید و فروش و همچنین محاسبات هزینه‌های تولید گوشت قرمز در سراسر کشور قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت گوسفند در تهران می‌تواند منجر به افزایش قیمت نهایی گوشت در سطح شهر شود. مصرف‌کنندگان در پایتخت با توجه به نرخ ۷۲۷ هزار تومانی، باید بودجه بیشتری را برای خرید گوشت قرمز در نظر بگیرند. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان اقشار کم‌درآمد ایجاد کرده است.

در مقابل، کاهش یا ثبات قیمت در استان‌هایی مانند همدان، قم و یزد می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق عمل کند. انتظار می‌رود بازارهای محلی در این استان‌ها با دسترسی راحت‌تر به دام با قیمت مناسب‌تر، نسبت به سایر نقاط در وضعیت بهتری باشند.

بررسی روند فعلی بازار و چشم‌انداز آتی دام‌های زنده

تفاوت قابل توجه بین قیمت گوسفند و گوساله زنده در تهران نشان‌دهنده ساختار پیچیده عرضه در این بازار است. قیمت گوسفند ۷۲۷ هزار تومان و قیمت گوساله ۶۹۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. این شکاف قیمتی ممکن است نشان‌دهنده تفاوت در سرعت رشد و نیازهای تغذیه‌ای این دو گروه از دام باشد.

بازارهای قم و یزد با ارائه قیمت ۶۶۵ هزار تومانی برای گوساله، موقعیت رقابتی خوبی ایجاد کرده‌اند. دامداران این مناطق می‌توانند با تکیه بر این قیمت پایین‌تر، محصولات خود را با حاشیه سود مشخص‌تری عرضه کنند.

پایش مستمر قیمت‌ها توسط اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور برای جلوگیری از نوسانات غیرمجاز ضروری است. شفافیت در اعلام ارقام به صورت روزانه به تنظیم دقیق‌تر بازار کمک می‌کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که عواملی مانند هزینه‌های نهاده‌های دامی، قیمت علوفه و شرایط آب‌وهوایی بر قیمت‌های اعلام شده در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ تأثیرگذار بوده‌اند. تداوم این روند قیمت‌گذاری در روزهای آینده، تصمیم‌گیری برای پرورش‌دهندگان جدید و خریداران عمده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.