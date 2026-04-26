وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی از ابتدای مارس به ۲۵۰۹ نفر و مجروحان به ۷۷۵۵ نفر رسیده است. رسانههای عبری نیز به مقاومت حزبالله و ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود اعتراف کردند.
وزارت بهداشت لبنان در تازهترین گزارش خود از افزایش آمار قربانیان حملات رژیم صهیونیست ی به این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۱) تاکنون، تعداد شهدای این حملات به ۲۵۰۹ نفر و تعداد مجروح ان به ۷۷۵۵ نفر رسیده است.
این آمار نشاندهنده شدت و گستردگی خسارات انسانی ناشی از تجاوزات اخیر است و بار دیگر ضرورت توقف فوری این حملات را برجسته میکند. متاسفانه، این آمارها تنها بخشی از واقعیت تلخ و دردناک است و احتمال افزایش آن در روزهای آینده وجود دارد، زیرا درگیریها همچنان ادامه دارد و مناطق مختلف لبنان مورد هدف قرار میگیرند.
این افزایش آمار، قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد و نشاندهنده بیتوجهی کامل رژیم صهیونیستی به اصول انسانی و قوانین بینالمللی است. جامعه بینالمللی باید در برابر این جنایات سکوت نکند و با اعمال فشار حداکثری بر رژیم صهیونیستی، آنها را به توقف فوری حملات و احترام به حقوق بشر و قوانین جنگ وادار کند.
همچنین، لازم است سازمانهای بینالمللی و نهادهای امدادی با تمام توان به کمک به مردم آسیبدیده لبنان بشتابند و برای جبران خسارات وارده و درمان مجروحان تلاش کنند. این بحران انسانی نیازمند یک پاسخ قاطع و هماهنگ از سوی جامعه جهانی است تا از تداوم رنج و درد مردم بیگناه لبنان جلوگیری شود. تأثیرات روانی و اجتماعی این حملات نیز بسیار عمیق و گسترده است و نیازمند توجه ویژه و ارائه خدمات روانشناختی به آسیبدیدگان است.
باید به این نکته توجه داشت که کودکان و زنان بیشترین آسیب را از این جنگ تحمیلی میبینند و حمایت از آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است. امید است که با تلاشهای مشترک و همبستگی بینالمللی، هرچه زودتر صلح و امنیت به لبنان بازگردد و مردم این کشور بتوانند در آرامش و امنیت زندگی کنند.
این بحران، بار دیگر ضرورت حل عادلانه و پایدار مسئله فلسطین را یادآور میشود، زیرا تا زمانی که این مسئله حل نشود، صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه به خطر خواهد بود. رژیم صهیونیستی با ادامه سیاستهای تجاوزکارانه خود، نه تنها به امنیت خود آسیب میرساند، بلکه به امنیت کل منطقه نیز خدشه وارد میکند. بنابراین، توقف این سیاستها و پایبندی به قوانین بینالمللی، تنها راه برقراری صلح و ثبات در منطقه است.
این حملات، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بینالمللی است و باید به عنوان جنایت جنگی شناخته شود. مسئولان رژیم صهیونیستی باید در برابر این جنایات پاسخگو باشند و مجازات شوند. جامعه بینالمللی باید با تشکیل یک هیئت حقیقتیاب مستقل، ابعاد این جنایات را بررسی کند و مسئولان آن را به دست عدالت بسپارد. این اقدام، گامی مهم در جهت جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده خواهد بود.
همچنین، لازم است که کشورهای عربی و اسلامی با اتخاذ مواضع قاطع و هماهنگ، از مردم فلسطین و لبنان حمایت کنند و برای توقف حملات رژیم صهیونیستی تلاش کنند. این حمایت، میتواند شامل ارائه کمکهای مالی و انسانی، اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک، و حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین و لبنان باشد. همبستگی و وحدت کشورهای عربی و اسلامی، میتواند نقش مهمی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و برقراری صلح و ثبات در منطقه ایفا کند.
در همین راستا، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که جنگندههای اسرائیلی امروز شهرک برج قلاویه در جنوب لبنان را هدف چندین حمله هوایی قرار دادهاند. این حملات منجر به تخریب بخشهایی از شهرک و ایجاد وحشت در میان مردم شده است. نیروهای ارتش صهیونیستی همچنین عملیات انفجار در مناطق مسکونی شهرک یارون در جنوب لبنان را انجام دادهاند که به تخریب منازل و آوارگی مردم منجر شده است.
این اقدامات، نقض آشکار قوانین جنگ و حقوق بشر است و نشاندهنده بیتوجهی کامل رژیم صهیونیستی به جان و مال مردم بیگناه است. کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرده است که ارتش این رژیم مجموعهای از حملات هوایی را علیه مناطق مختلف در جنوب لبنان آغاز کرده است. این حملات، بخشی از یک عملیات گستردهتر برای ایجاد فشار بر حزبالله و تضعیف تواناییهای آن است.
روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که باور اینکه حملات این روزها به حزبالله، این جنبش را به عقب براند و بازدارندگی ایجاد کند، سخت است. این روزنامه اعتراف کرده است که حزبالله تاب آوری خود را ثابت کرده و عزم و ثبات فراتر از آنچیزی که قبل از جنگ انتظار میرفت، از خود نشان داده است.
به گفته این رسانه، حزبالله خوب میداند که اسرائیل هم اکنون تحت فشار است و از این مسئله به نفع خود استفاده میکند. این اعترافات، نشاندهنده ناکامی رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود در لبنان است و تأیید میکند که حزبالله توانسته است در برابر تجاوزات این رژیم مقاومت کند و از کشور خود دفاع کند
لبنان صهیونیست حزبالله شهید مجروح حملات هوایی مقاومت اسرائیل