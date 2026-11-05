افزایش ۱۴۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۵

مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۱۴۷.۳ درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران گزارش دقیقی از وضعیت قیمت‌گذاری در بخش صنعت کشور در فصل تابستان ۱۴۰۵ منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس داده‌های رسمی، این شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۹۷.۳ درصد افزایش داشته است.

جزئیات دقیق تورم فصلی و سالانه

بررسی ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در فصل تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل، یعنی دوره بهار، ۲۸ درصد افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با اطلاعیه فصل قبل که ۳۶.۲ درصد بود، نشان‌دهنده ۸.۲ واحد درصد کاهش در نرخ رشد فصلی است. با این حال، تورم نقطه به نقطه در این فصل ۱۴۷.۳ درصد است که در مقایسه با فصل قبل، ۳۸.۳ واحد درصد افزایش داشته و نشان‌دهنده فشار تورمی持續 بر بخش تولید است.

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بررسی گروه‌های صنعتی و نرخ‌های متمایز

در میان بخش‌های مختلف صنعت، گروه ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت، بیشترین تورم فصلی را با رقم ۸۰.۲ درصد ثبت کرده است. در مقابل، گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها با ۱۰.۸ درصد افزایش، کمترین تورم فصلی را داشته است. همچنین در بخش تورم نقطه به نقطه، گروه ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو با ۲۱۶.۸ درصد افزایش، بالاترین نرخ رشد قیمت را به خود اختصاص داده است. در این دسته‌بندی نیز ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۸۴ درصد افزایش، کمترین تورم را تجربه کرده است.

تحلیل آمار سالانه و روندهای بازار

بررسی آمار سالانه برای چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تورم سالانه بخش صنعت ۹۷.۳ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲۶.۴ واحد درصد افزایش داشته و از سطح ۷۰.۹ درصدی فصل قبل فراتر رفته است. در میان گروه‌های صنعتی مختلف، ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با ۱۲۶ درصد تورم سالانه، بیشترین افزایش قیمت را در این بازه زمانی داشته است. همچنین گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۶۳.۸ درصد افزایش، کمترین تورم سالانه را در این گروه‌بندی ثبت کرده است.

اخبار موازی خودرو و سکه در بازار

در کنار اخبار تورم صنعتی، قیمت خودروهای سایپا نیز در تاریخ پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است. قیمت مدل کوییک و سایر محصولات این خودروساز بزرگ در این تاریخ مورد بررسی قرار گرفته و جدول قیمت‌ها منتشر شده است. همچنین قیمت سکه امامی در همان تاریخ پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که سکه گران‌تر شده است. قیمت دلار و یورو نیز در این روز در بازارهای مالی اعلام شده است.

بررسی تعطیلات و رویدادهای مرتبط

در حوزه آموزشی و اجتماعی، اطلاعیه‌هایی درباره وضعیت مدارس در استان تهران منتشر شد. بر اساس اخبار، مدارس در نوبت عصر در استان تهران در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ تعطیل شدند. این تصمیم‌گیری‌ها در کنار اخبار اقتصادی، بخش مهمی از تحولات روز را تشکیل می‌دهند. همچنین واکنش‌هایی درباره جنگ ایران و آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صورت گرفته است که بر فضای کلی اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است.

نتیجه‌گیری از وضعیت شاخص‌های کلان

گزارش نهایی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اقتصاد در فصل تابستان ۱۴۰۵ با چالش‌های تورمی خاصی روبرو بوده است. میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی نسبت به فصل قبل ۲۸ درصد افزایش دارد. این افزایش قیمت‌ها در گروه‌های مختلف صنعتی متفاوت بوده و نشان‌دهنده شرایط خاص هر بخش است. تحلیل دقیق این اعداد برای برنامه‌ریزان اقتصادی و تولیدکنندگان حائز اهمیت است.