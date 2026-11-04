افزایش ۱۴۷ درصدی تورم تولیدکننده صنعت در تابستان ۱۴۰۵

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ با رشد ۱۴۷.۳ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد. بررسی جزئیات و گروه‌های تحت تاثیر تورم.

شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت برای فصل تابستان ۱۴۰۵ عدد ۷۷۴.۷ را ثبت کرد که نشان‌دهنده وضعیتی بسیار پرنوسان در بازارهای داخلی است. این عدد نسبت به فصل پیشین یعنی بهار ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و فشار هزینه‌ها را بر دوش تولیدکنندگان محصولات صنعتی داخل کشور سنگین‌تر کرده است. متوسط قیمتی که تولیدکنندگان از فروش کالاهای صنعتی خود دریافت کرده‌اند، با افزایش‌های شدیدی همراه بوده است.

بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که این شاخص در مقایسه با فصل قبل دارای تورم فصلی به میزان ۲۸.۰ درصد است. این در حالی است که در فصل پیشین این نرخ تورم فصلی ۳۶.۲ درصد بود که نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اگرچه همچنان بالاست اما سرعت آن نسبت به دوره قبل حدود ۸.۲ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، میانگین قیمت دریافتی در تابستان ۱۴۰۵ همچنان ۲۸.۰ درصد بالاتر از فصل بهار است.

Also read محدودیت‌های جدید در آزمون‌های زبان و slowed مهاجرتی ایرانیان

تحلیل نرخ تورم فصلی در گروه‌های صنعتی

در بررسی گروه‌های مختلف صنعتی، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت است که به رقم باورنکردنی ۸۰.۲ درصد رسیده است. این افزایش قیمت شدید نشان‌دهنده فشارهای سنگین بر صنایع انرژی‌بر و وابسته به نفت است. در مقابل، کمترین تورم فصلی با رشد ۱۰.۸ درصدی مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها است که ثبات نسبی بیشتری را تجربه کرده است.

تفاوت محسوس بین بیشترین و کمترین نرخ تورم فصلی نشان می‌دهد که شوک‌های قیمتی به طور یکسان در تمام بخش‌های تولیدی اعمال نشده است. صنایع پایین‌دستی پالایش نفت بیشترین ضرر را از این نوسانات دیده‌اند، در حالی که صنعت نوشیدنی توانسته کنترل بهتری بر هزینه‌های خود داشته باشد. این شکاف قیمتی می‌تواند در بلندمدت بر رقابت‌پذیری محصولات داخلی تاثیر بگذارد.

بررسی تورم نقطه به نقطه و رشد انفجاری قیمت‌ها

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در مقایسه با فصل مشابه از سال قبل، یعنی تابستان ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه ۱۴۷.۳ درصدی را نشان می‌دهد. این نرخ تورم در فصل قبل ۱۰۹.۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد فشار تورمی در مقایسه با یک سال پیش حدود ۳۸.۳ واحد درصد افزایش یافته است. این رشد ۱۴۷.۳ درصدی نشان‌دهنده یک جهش قیمتی گسترده در یک بازه زمانی یک‌ساله است.

در میان گروه‌های صنعتی، ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو با تورم نقطه به نقطه ۲۱۶.۸ درصد بیشترین آسیب را دیده است. این رقم فوق‌العاده بالا نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید در این صنعت نسبت به سال گذشته دو برابر و بیشتر شده است. کمترین تورم نقطه به نقطه نیز با نرخ ۸۴.۰ درصد مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی است که نسبت به سایر بخش‌ها وضعیت بهتری دارد.

سیر سالانه تورم و تاثیرات بلندمدت بر اقتصاد

در یک بازه زمانی بلندتر و در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به دوره مشابه سال قبل تورم سالانه ۹۷.۳ درصدی را ثبت کرده است. این نرخ در فصل قبل ۷۰.۹ درصد بوده که افزایش ۲۶.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این یعنی به طور میانگین در طول یک سال گذشته، هزینه‌های تولیدکنندگان صنعتی nearly دو برابر شده است.

بیشترین تورم سالانه نیز مجدداً متعلق به گروه ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو است که به ۱۲۶.۰ درصد رسیده است. این تداوم رشد قیمت در این بخش خاص، نگرانی‌هایی را برای امنیت روانی بازار و قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی ایجاد می‌کند. کمترین تورم سالانه ۶۳.۸ درصد مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی است که همچنان ثبات نسبی را حفظ کرده است.

این ارقام دقیق برای تابستان ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ اقتصادی است که در آن تولیدکنندگان با افزایش‌های هزینه‌ای سر به سر هستند. کاهش سرعت تورم فصلی نشانه مثبتی است اما نرخ‌های نقطه به نقطه و سالانه همچنان در سطح‌های بسیار بالایی قرار دارند. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش قیمت نهایی محصولات برای مصرف‌کنندگان و کاهش سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های صنعتی شود.