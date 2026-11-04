افزایش سقف وام نقدی بلو به ۴۰۰ میلیون تومان و شرایط جدید

سقف وام نقدی بلو به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. بررسی شرایط دریافت وام بدون ضامن، سود ۲۰ درصدی و فرآیند آنلاین درخواست تسهیلات در اپلیکیشن.

سقف سقف وام نقدی ارائه شده از سوی بلو به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تغییر مهم به کاربران این پلتفرم امکان می‌دهد تا در صورت دارا بودن شرایط و امتیازات لازم، به مبالغ بالاتری برای تأمین مالی دسترسی پیدا کنند و نیازهای مالی خود را بهتر مدیریت نمایند.

تسهیلات نقدی و شرایط افزایش سقف وام

بلو سقف وام‌های نقدی خود را تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش داده است. این مبلغ برای هر کاربر به صورت متغیر ارائه می‌شود و بسته به وضعیت مالی و اعتباری فرد تعیین می‌گردد. این تغییر به افراد کمک می‌کند تا با هزینه‌های ضروری و پیش‌بینی نشده مقابله کنند.

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مدل‌های اعتباری و محاسبه امتیازات

وام به صورت با ضامن و بدون ضامن به کسانی که امتیاز اعتباری آن‌ها از A1 تا C2 باشد تعلق می‌گیرد. امتیاز اعتباری بر اساس تعداد اقساطی که به موقع پرداخت کرده، امتیاز اعتباری و میانگین مانده موجودی ۳ ماهه تعیین می‌شود. میانگین مانده موجودی ۳ ماهه کاربر باید بالای ۳ میلیون تومان باشد تا واجد شرایط دریافت وام قرار گیرد.

سود وام و گزینه‌های بازپرداخت

مدت زمان بازپرداخت اقساط این وام ۱۲ ماه است و سود این وام ۲۰ درصد تعیین شده است. البته امکان تسویه یک ماهه وام نقدی بدون سود نیز وجود دارد. این گزینه‌های انعطاف‌پذیر به کاربران اجازه می‌دهد تا بر اساس توانایی مالی خود، بهترین راهکار بازپرداخت را انتخاب کنند.

فرآیند درخواست آنلاین و دسترسی آسان

کاربران بلو می‌توانند بدون نیاز به طی کردن فرایندهای پیچیده، درخواست وام خود را از طریق اپلیکیشن بلو ثبت کنند. برای اطلاع از میزان وام قابل دریافت و ثبت درخواست، کافی است وارد اپلیکیشن بلو شوید و از بخش وام، شرایط اعتباری خود را بررسی کنید. پس از تایید درخواست و تکمیل مراحل، مبلغ وام به حساب کاربر واریز می‌شود.

دسترسی به اطلاعات و نظارت بر وضعیت

با انتخاب گزینه وام نقدی می‌توانید از فعال بودن یا غیرفعال بودن وام نقدی خود آگاه شوید. این شفافیت به کاربران اجازه می‌دهد تا به راحتی وضعیت خود را کنترل کنند و برای اقدامات بعدی برنامه‌ریزی نمایند. فرآیند درخواست تا دریافت وام، کاملا آنلاین و به سادگی انجام می‌شود.