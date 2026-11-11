قیمت جهانی طلا در چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ پس از کاهش سه درصدی روز قبل، با افزایش نسبی به کانال ۴۰۰۴ دلار بازگشت. بررسی عوامل موثر بر روند فعلی بازار.

قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۶) پس از یک افت قابل توجه در روز پیشین، با روندی صعودی همراه شد. این تغییر مثبت در بهای فلز گران‌بها نشان‌دهنده تلاش معامله‌گران برای تثبیت بازار است، هرچند که موانع ساختاری همچنان بر سر راه رشد بیشتر وجود دارد.

جزئیات قیمت‌گذاری و نوسانات اخیر

به گزارش رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی در این روز با افزایش ۰.۳ درصدی مواجه شد و رقم ۴ هزار و ۴۴ دلار و ۵۶ سنت را ثبت کرد. این در حالی است که در معاملات روز سه‌شنبه، قیمت طلا نزدیک به سه درصد کاهش یافته بود و اکنون این اصلاح قیمتی تا حدی جبران شده است.

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همزمان با نوسانات بازار فیزیکی، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز شاهد افزایش بود. این قراردادها به قیمت ۴ هزار و ۵۲ دلار و ۵۰ سنت رسیدند که نشان‌دهنده انتظارات کوتاه‌مدت فعالان بازار از تقاضا است.

دلایل بازگشت خریداران به بازار

بهبود نسبی تقاضا و انجام خریدهای تکنیکال توسط معامله‌گران، دو عامل اصلی بودند که به بازگشت قیمت طلا در معاملات امروز کمک کردند. این رفتار معاملاتی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها پس از یک اصلاح شدید، به سطوح حمایتی کلیدی می‌رسند و سرمایه‌گذاران فرصت خرید مناسبی را شناسایی می‌کنند.

با این حال، باید توجه داشت که این افزایش قیمت محدود بوده و هنوز نتوانسته است هیجان قبلی بازار را بازگرداند. حجم معاملات و عمق سفارشات نیز نشان می‌دهد که خریداران همچنان محتاط عمل می‌کنند و تمایل زیادی به ورود پول سنگین به بازار ندارند.

تأثیر سیاست‌های پولی و تورم آمریکا

نگرانی‌ها درباره تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو آمریکا، همچنان به عنوان یک مانع جدی در برابر رشد بیشتر بهای طلا محسوب می‌شود. انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا برای ماه اکتبر، احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا از سوی این بانک مرکزی را تقویت کرده است.

افزایش نرخ بهره معمولاً با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا همراه می‌شود. دلیل این امر آن است که طلا برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌های بانکی، سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و وقتی نرخ بهره بالا باشد، هزینه فرصت نگهداری این فلز افزایش می‌یابد.

فعالان بازار اقتصادی معتقدند که تحولات اقتصادی آمریکا و تصمیمات آتی فدرال رزرو، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند قیمت طلا در آینده نزدیک خواهند بود. هرگونه نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های ارزی یا کاهش تورم می‌تواند تعادل جدیدی را در بازار ایجاد کند.