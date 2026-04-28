افزایش چشمگیر سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن و بهسازی مسکن روستایی

بانک مرکزی سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به میزان قابل توجهی افزایش داد و همچنین تسهیلات ویژه ای برای بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای کوچک در نظر گرفت. این تصمیمات با هدف حمایت از مستاجرین و بهبود شرایط مسکن در سراسر کشور اتخاذ شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مستاجرین و ساماندهی بازار اجاره ، تصمیمات مهمی را در خصوص افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن اتخاذ کرده است.
این تصمیمات در جلسه هیات عالی بانک مرکزی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و با هدف کاهش بار مالی بر دوش مستاجرین و ایجاد تعادل در بازار مسکن اتخاذ شدهاند. افزایش سقف تسهیلات، گامی موثر در جهت اجرای ماده (9) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها محسوب میشود و به بانکها اجازه میدهد تا با تخصیص منابع بیشتر، به افراد بیشتری کمک کنند.
این اقدام همچنین در راستای قانون جهش تولید مسکن و با استفاده از منابع بانکی موضوع ماده (4) این قانون صورت میگیرد. تخصیص این منابع به صورت هدفمند و با در نظر گرفتن شرایط مختلف مناطق کشور انجام خواهد شد تا اثربخشی آن به حداکثر برسد.
افزایش سقف تسهیلات نه تنها به مستاجرین کمک میکند تا بتوانند ودیعه مسکن را تامین کنند، بلکه به رونق بازار اجاره نیز کمک خواهد کرد و از ایجاد مشکلات بیشتر در این بخش جلوگیری میکند. این تصمیم نشاندهنده توجه ویژه بانک مرکزی به مسائل مسکن و تلاش برای حل مشکلات این حوزه است. انتظار میرود با اجرای این طرح، بسیاری از خانوادهها بتوانند با آرامش خاطر بیشتری در خانههای اجارهای زندگی کنند و از دغدغه تامین ودیعه مسکن رهایی یابند.
همچنین، این اقدام میتواند به کاهش مهاجرت از شهرها به روستاها نیز کمک کند، زیرا با افزایش امکانات و تسهیلات در مناطق روستایی، افراد بیشتری ترغیب به ماندن و زندگی در این مناطق خواهند شد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرده است که این تسهیلات با نرخ سود مناسب و شرایط بازپرداخت آسان در اختیار مستاجرین قرار خواهد گرفت. این امر باعث میشود تا افراد بیشتری بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و از مزایای آن بهرهمند شوند.
علاوه بر این، بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری خواسته است تا فرآیند پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند و از ایجاد هرگونه مانع در مسیر دسترسی مستاجرین به این تسهیلات جلوگیری کنند. این اقدام نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به اجرای کامل و موثر این طرح است. در کنار افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن، بانک مرکزی تصمیمات دیگری نیز در خصوص بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها اتخاذ کرده است.
این تصمیمات در راستای اجرای بند (ث) ماده 51 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی مسکن در مناطق روستایی صورت گرفته است. هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و کمک به تامین مسکن محرومین برای 220،000 واحد مسکونی، به مبلغ 5 میلیارد ریال موافقت کرده است.
این اقدام میتواند به بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی و کاهش شکاف بین شهر و روستا کمک کند. با توجه به اینکه بسیاری از خانههای روستایی فرسوده و نیازمند بازسازی هستند، این تسهیلات میتواند به مالکان خانهها کمک کند تا خانههای خود را بهسازی و نوسازی کنند و از خطرات احتمالی ناشی از فرسودگی خانهها جلوگیری کنند.
همچنین، این تسهیلات میتواند به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی نیز کمک کند، زیرا با اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی مسکن، نیاز به نیروی کار ماهر و غیرماهر افزایش خواهد یافت. بانک مرکزی امیدوار است که با اجرای این طرحها، بتواند به بهبود شرایط مسکن در سراسر کشور کمک کند و رضایت مردم را جلب کند.
لازم به ذکر است که جزئیات بیشتر در مورد شرایط و نحوه دریافت این تسهیلات در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد
