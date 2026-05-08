رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از افزایش یک ماهه طول ترم دانشجویان پزشکی و برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم خبر داد. وی همچنین درباره چالش‌های موجود در برگزاری آزمون‌ها و وضعیت آموزش دانشجویان در شرایط کنونی صحبت کرد.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتر علیرضا استقامتی، در گفت‌وگو با ایسنا از افزایش یک ماهه طول ترم دانشجویان رشته‌های پزشکی خبر داد و اعلام کرد که امتحانات پایان ترم دانشجویان قطعا به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست‌های وزارت بهداشت و دانشگاه در خصوص آموزش دانشجویان، توضیح داد که کلاس‌های تئوری و نظری به صورت مجازی برگزار می‌شوند و دانشجویان علوم پایه از طریق فضای مجازی آموزش‌های خود را دریافت می‌کنند. استقامتی در ادامه گفت که دانشجویانی که در بخش‌های بالینی حضور دارند و با عنوان «استیجر» شناخته می‌شوند، از ابتدای اردیبهشت‌ماه در بخش‌ها حضور پیدا کرده‌اند و آموزش‌های بالینی آن‌ها به صورت روتین در حال اجرا است.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه برگزاری آزمون‌ها، بیان کرد که به دلیل اتفاقات دی‌ماه، بسیاری از آزمون‌ها در زمان مقرر برگزار نشد و برخی دانشجویان نیز در امتحانات شرکت نکردند. به همین دلیل، بخشی از آزمون‌ها به بهمن و اسفند منتقل شد که آن‌ها نیز به دلیل شرایط جنگی برگزار نشدند. اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما برگزاری آزمون‌های پایان‌ترم و امتحانات معوق است.

استقامتی در ادامه گفت که در دوران جنگ در مقاطع کارورزی، دستیاری و فوق‌تخصصی مشکلی در برگزاری کلاس‌ها وجود نداشت و آموزش‌ها برقرار بود، اما در بخش کارآموزی با وقفه مواجه شدیم که از ابتدای اردیبهشت آموزش‌های بالینی آن نیز از سر گرفته شد. وی درباره وضعیت دانشجویانی که موفق به شرکت در آزمون‌ها نشده‌اند، توضیح داد که اگر دانشجویی واقعاً نتواند در آزمون شرکت کند، امکان همکاری و برنامه‌ریزی وجود دارد.

ما تلاش می‌کنیم با تعامل و همکاری خود دانشجویان بهترین برنامه را اجرا کنیم، چراکه برگزاری آزمون‌ها در فواصل کوتاه و پشت سر هم برای دانشجویان دشوار است. رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره احتمال طولانی شدن ترم تحصیلی نیز گفت که با توجه به آزمون‌های عقب‌افتاده، زمان‌بندی برگزاری امتحانات به چالش تبدیل شده و ممکن است ترم طول ترم دانشجویان با افزایش یک ماهه تا اواخر تیرماه یا حتی مرداد ادامه پیدا کند.

استقامتی با تأکید بر حضوری بودن آزمون‌ها در وزارت بهداشت، گفت که در وزارت بهداشت به هیچ عنوان آزمون مجازی مورد قبول نیست و آزمون‌ها به صورت حضوری برگزار می‌شود؛ چراکه زیرساخت و سازوکار لازم برای برگزاری دقیق آزمون مجازی وجود ندارد. وی درباره میزان مشارکت دانشجویان در آزمون‌های پایان ترم گذشته گفت که تعداد قابل توجهی از دانشجویان در برخی امتحانات شرکت نکردند؛ به گونه‌ای که در بعضی آزمون‌ها از میان ۲۰۰ دانشجو تنها حدود ۱۵ نفر حاضر شدند





