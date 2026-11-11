افزایش چند برابر قیمت روغن موتور در ایران از مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵

وابستگی قیمت روغن موتور به کاهش تولید و اختلال در توزیع باعث افزایش هزینه نگهداری خودرو و افزایش چند برابر آن در یک سال شد. این تغییرات در بازار داخلی و نظرات تولیدکنندگان و اتحادیه‌ها بررسی شد.

قیمت روغن موتور در ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵ به صورت چشمگیری افزایش یافت. در مهر ۱۴۰۴، قیمت سه نمونه چهارلیتری روغن موتور به ترتیب ۷۸۹ هزار تومان، ۵۸۱ هزار تومان و ۵۲۰ هزار تومان بود؛ اما در آبان ۱۴۰۵، این مقادیر به نحوِ قابل توجهی به ۵ تریلیون تومان، ۴.۸ تریلیون تومان و ۴.۵ تریلیون تومان رسید. درصد افزایشی که در این سه مورد به ترتیب ۵۸۵٪، ۷۲۶٪ و ۷۶۵٪ بود، نشان‌دهنده‌ی گرانی شدیدی است که در یک بازه زمانی کوتاه رخ داده است.

مشکلات تولید و تأمین خام در اثرارزوهای محدود

علی کاظمی، رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که قیمت کارخانه‌ای روغن موتور در ماه‌های اخیر ثابت مانده و بسته‌بندی بر اساس قیمت مصوب درج می‌شود. او توضیح داد که در اوایل سال مشکلات تأمین خوراک پالایشگاه‌ها و تخصیص ارز برای مواد اولیه به تولید کاهشی انجامیده است که با همکاری بانک مرکزی اصلاح شد. این توضیح به این نتیجه می‌رسد که گرانی بازار ناشی از کمبود عرضه‌ای جز تأمین خوراک نیست.

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از سوی دیگر، حامد یزدی‌زاده، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد، گزارش کرده بود که در اردیبهشت ۱۴۰۵ تولید روغن موتور کاهش ۷۰٪ و قیمت در بازار آزاد ۵۰٪ افزایش یافته‌است. او علت کاهش تولید را توقف فروش چهار پالایشگاه و مشکلات بسته‌بندی نشان می‌دهد. این اظهارات نشان می‌دهد که اختلال در زنجیره تأمین، یکی از عوامل مهم‌شده رو به افزایش در بازار رخ داده است.

تأثیر گرانی بر هزینه نگهداری مالکان خودرو

ارتقای قیمت روغن موتور، هزینه کلی سرویس دوره‌ای خودرو را به صورت قابل توجهی بالا برد. برچسب هزینه تعویض روغن در پژو ۲۰۶ (مشکل آن معاینه ۶۲۴ تا ۶۰۰ سی‌ام، ۶۲۰ تا ۸۰ مترو) می‌گوید که خرید چهارلیتر روغن قیمت ۴.۴ میلیون تومان، هربار به همراه فیلتر، دستمزد و سایر خدمات هزینه‌ای بالغ بر ۵.۱ تا ۵.۴ میلیون تومان می‌دهد. این هزینه که در گذشته کمتر بود، اکنون موتور خودرو را به کالای گران‌قیمت تبدیل کرده است؛ برای مالکان هزینه‌ی تعویض روغن به چند میلیون تومان رسیده است.

اما این افزایش ممکن است باعث تاخیر در تعویض و یا استفاده از روغن‌های ارزان‌تر شود که دو گزینه می‌تواند با هزینه‌های جانبی بیشتری برای مالکان همراه باشد. استفاده از روغن نامناسب یا تاخیر بیش از حد، احتمال آسیب موتور، خرابی قطعات و هزینه‌های بالاتری را در آینده ایجاد می‌کند.

چالش‌های توانایی تولید و نیاز بازار

رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در مورد ظرفیت اسمی تولید روغن پایه با ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن سالانه بحث کرد و گفت که برای تأمین بازار داخلی حجم ۸۰۰ هزار تن لازم است. حدود ۶۰۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید روغن‌های موتور بنزینی، دیزلی و روغن دنده اختصاص دارد. این مقدار از لحاظ اسمی به نظر می‌رسد کافی باشد، اما ظرفیت اسمی کم‌بری تولید واقعی، مشکلات مواد اولیه و مخارج بسته‌بندی نشانه‌های عدم تطابق با واقعیت بازار است.

بدون آمار تولید واقعی، صادرات و سهم بازار رسمی، نمی‌توان مقادیر افت کیفیت را به‌صورت دقیق با کمبود تولید یا فعالیت واسطه‌گران مرتبط کرد. این خلاء اطلاعات باعث ایجاد شکاف بین قیمت کارخانه و قیمت بازار، و همچنین شکاف افراد و نهادهای نظارتی می‌شود. در نهایت، اجرای نظارت‌های دقیق، دسترسی به آمار تولید و عرضه، و رفع موانع تأمین مواد اولیه برای مصرف‌کنندگان، می‌تواند متعهد از بالا بردن کیفیت و کاهش گرانی در بازار روغن موتور شود.