آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در ایران، منطقه و جهان؛ از اظهارات مقامات درباره برجام و تنگه هرمز تا افزایش نگرانیها از احتمال جنگ با ایران و آمادگیهای نظامی اسرائیل.
تحولات اخیر منطقه و جهان، نشاندهنده افزایش تنشها و پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی است. در حالی که تلاشها برای احیای برجام همچنان ادامه دارد، موضعگیریهای تند و اظهارات تحریکآمیز از سوی مقامات مختلف، چشمانداز این توافق را مبهمتر کرده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تاکید بر اهمیت حضور کارشناسان هستهای در هرگونه توافق احتمالی، هشدار داده است که توافقی بدون مشارکت این کارشناسان، از برجام فعلی نیز ضعیفتر خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا همچنان متوقف مانده و هیچ نشانهای از ازسرگیری آنها دیده نمیشود.
با این حال، برخی گزارشها حاکی از آن است که بخشهای وسیعی از اسلامآباد همچنان در حالت آمادهباش قرار دارند، که میتواند نشانهای از نگرانیهای امنیتی باشد. در داخل ایران نیز، اظهارات تندی از سوی نمایندگان مجلس و مقامات ارشد شنیده میشود. حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، از تثبیت قدرت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و آغاز دریافت عوارض از کشتیهای عبوری خبر داده است. او مدعی شده است که نخستین درآمد حاصل از این عوارض به خزانه واریز شده است.
این اقدام میتواند به عنوان یک ژست قدرتنمایی در برابر غرب تلقی شود و تنشها در منطقه را تشدید کند. در همین حال، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا را به دلیل اظهارنظر درباره ایران مورد انتقاد قرار داده و او را «متجاوز جنایتکار» خوانده است. او هشدار داده است که ترامپ به سختی پشیمان خواهد شد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر وحدت رویه مقامات جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا و اسرائیل تاکید کرده و گفته است که آنها تا آخرین نفس بر «احقاق حقوق ملت» ایستادهاند. این اظهارات نشاندهنده خط مشی سختگیرانه جمهوری اسلامی در برابر غرب است. در عرصه بینالمللی، نگرانیها از احتمال ازسرگیری جنگ با ایران افزایش یافته است. کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده است که بر اساس تازهترین ارزیابیها، این احتمال بیشتر و نزدیکتر شده است.
این گزارش حاکی از آن است که کابینه امنیتی اسرائیل برای بررسی اوضاع، جلسهای برگزار کرده است. در همین راستا، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده است که ارتش این کشور برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی آماده است. رسانههای اسرائیلی نیز گزارش دادهاند که دولت نتانیاهو برای هدف قرار دادن مجتبی خامنهای، منتظر اجازه دولت ترامپ است. این گزارشها نشاندهنده افزایش آمادگیهای نظامی اسرائیل و احتمال یک اقدام نظامی علیه ایران است.
علاوه بر این، حادثه هدف قرار گرفتن دو پست مرزی در شمال کویت توسط دو پهپاد که از عراق پرتاب شده بودند، نیز به پیچیدگیهای امنیتی منطقه افزوده است. در حوزه اقتصادی، خبر رسیدن نفتکش هلگا به پایانه بصره برای بارگیری دو میلیون بشکه نفت خام، نشاندهنده ادامه صادرات نفت ایران است، با وجود تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا.
این تحولات در مجموع، نشاندهنده یک وضعیت ناپایدار و پرتنش در منطقه است که نیازمند دیپلماسی فعال و تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و جلوگیری از یک فاجعه بزرگ است. ادامه این روند میتواند عواقب وخیمی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان داشته باشد
