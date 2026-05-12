افزایش خودروهای شخصی در کره شمالی نماد ثروت طبقه جدید و وابستگی اقتصادی به چین است

در حالی که کره شمالی از نظر خلابهخوردگی و محدودیتهای مختلف از سایر کشورها جلوتر است، ناظران به افزایش تعداد خودروهای شخصی در این کشور اشاره میکنند. با توجه به گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع نشان میدهد که پیونگیانگ تا حدودی به شکل واقعی به یک جامعهٔ مصرفی تبدیل میشود. همچنین، این افزایش نشان میدهد که کره شمالی به تجارت روشن با چین تن داده و به این کشور وابسته شده است. در نتیجه، این موضوع تغییری را در چهرهٔ اقتصادی و نحوه زندگی کره شمالی نشان میدهد که تحت کنترل یک رژیم دیکتاتوری قرار دارد.
پایتخت کره شمالی ، سالها با خیابانهای خلوت، دوچرخهها و رفتوآمد محدود شناخته میشد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنهای متفاوت حرف میزنند: ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابانهای شهر صف کشیدهاند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ، چهرهٔ این شهر منزوی را بهتدریج تغییر میدهد; تغییری که نه تنها نشانهٔ رشد یک فرهنگ تازهٔ مصرفگرایی، بلکه بازتاب ظهور طبقهای ثروتمندتر در کره شمالی است. در کشوری که هنوز یکی از بستهترین و تحتتحریمترین اقتصادهای جهان محسوب میشود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیرمنتظره به نظر میرسد...
