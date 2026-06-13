افزایش انتقادها از کایا کالاس در مقام مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاستی های ساختاری و تنش های موجود در سیاست خارجی اتحادیه اروپا را آشکار کرده است. پس از آن که یک سند غیررسمی منتسب به دولت فرانسه چند ایده برای دگرگون کردن اساسی سمت او به عنوان مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرد، کایا کالاس در مرکز گردباد سیاسی تازه‌ای قرار گرفته است. این یادداشت سه گزینه پیشنهاد می‌کند که یکی از آنها اختیارات او را تقویت و حوزه مسئولیتش را به تجارت و توسعه اقتصادی گسترش می‌دهد. اما دو گزینه دیگر نقش او را به شدت تضعیف می‌کند، یا با انتقال اختیارات به کمیسیون اروپا به ریاست اورزولا فون در لاین یا با واگذاری آنها به کشورهای عضو.

افزایش انتقادها از کایا کالاس در مقام مسئول عالی سیاست خارجی، کاستی های ساختاری و تنش های موجود در سیاست خارجی اتحادیه اروپا را آشکار کرده است.

پس از آن که یک سند غیررسمی منتسب به دولت فرانسه چند ایده برای دگرگون کردن اساسی سمت او به عنوان مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرد، کایا کالاس در مرکز گردباد سیاسی تازه‌ای قرار گرفته است. این یادداشت سه گزینه پیشنهاد می‌کند که یکی از آنها اختیارات او را تقویت و حوزه مسئولیتش را به تجارت و توسعه اقتصادی گسترش می‌دهد.

اما دو گزینه دیگر نقش او را به شدت تضعیف می‌کند، یا با انتقال اختیارات به کمیسیون اروپا به ریاست اورزولا فون در لاین یا با واگذاری آنها به کشورهای عضو





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