سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اعلام افزودن رب و پنیر به سبد طرح تورم صفر درصد، جزئیات قیمت‌گذاری و گسترش غرفه‌های این طرح را تشریح کرد.

مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از گسترش سبد کالا در طرح تورم صفر درصد خبر داد. بر اساس اعلام این مقام رسمی، دو قلم کالای جدید شامل رب و پنیر به لیست اقلام اساسی این طرح افزوده شده‌اند. این تصمیم از تاریخ انتشار خبر برای شهروندان تهرانی اجرایی شده و بخشی از استراتژی کاهش هزینه‌های سبد خانوار است.

جزئیات قیمت‌گذاری پنیر و رب در غرفه‌های طرح

بنابر آخرین نرخ‌نامه‌های منتشر شده توسط سازمان میادین، پنیر در بسته‌بندی‌های ۴۰۰ گرمی با قیمت دقیق هر بسته ۱۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این قیمت‌گذاری به گونه‌ای انجام شده است که مصرف‌کنندگان بتوانند این محصول پایه را با قیمتی ۱۰ درصد پایین‌تر از نرخ رایج در بازار تهیه کنند.

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در بخش دیگر، رب گوجه‌فرنگی در بسته‌بندی‌های ۸۰۰ گرمی با کیفیت مناسب از چندین برند معتبر موجود خواهد بود. قیمت این محصول برای شهروندان ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است که باز هم نسبت به قیمت‌های متعارف بازار تخفیف قابل توجهی را به همراه دارد.

توسعه زیرساخت‌ها و آمار غرفه‌های فعال طرح

سازمان میادین میوه و تره‌بار در راستای افزایش دسترسی شهروندان به کالاهای یارانه‌ای، تعداد مراکز فعال خود را نیز افزایش داده است. در حال حاضر تعداد این مراکز از ۱۰۸ به ۱۴۰ مرکز رسیده و روند افزایشی آن‌ها ادامه دارد. این گسترش فیزیکی به معنای دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق مختلف شهر به طرح‌های حمایتی است.

در مجموع این ۱۴۰ مرکز، حدود ۳۲۰ غرفه فعال در طرح تورم صفر درصد فعالیت می‌کنند. این عدد نشان‌دهنده تلاش سازمان برای پوشش‌دهی بهتر تقاضا و کاهش صف‌های طولانی در نقاط کم‌تراکم‌تر شهر تهران است.

دلایل عدم ورود مرغ و اصلاح قیمت حبوبات

در خصوص ورود مرغ به سبد طرح تورم صفر درصد، بختیاری زاده اشاره کرد که به دلیل تصمیم‌گیری‌های خاص دولت در بازار مرغ، فعلاً این کالا وارد سبد نمی‌شود. هدف از این تعلل، جلوگیری از تداخل با سیاست‌های جاری دولت در کنترل بازار مرغ است. ورود این کالا منوط به تکمیل اقدامات نظارتی و تصمیمات نهایی دولت خواهد بود.

همچنین در بررسی‌های انجام شده بر روی نرخ‌نامه‌ها، متوجه شدیم که می‌توان قیمت لپه بسته‌بندی و لوبیا قرمز بسته‌بندی را کاهش داد. از این رو، این دو محصول با کاهش قیمت مواجه شده‌اند تا با اصل شفافیت و عدم کسب سود از این فرایند همخوانی کامل داشته باشد.