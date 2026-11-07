متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۶ به ۳۵ درصد رسیده و به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود، اما همچنان با نرخ تورم ۷۶.۸ درصدی فاصله قابل توجهی دارد.

ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵ را ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده است. گزارش خبرگزاری تسنیم این رقم را در مقایسه با متوسط افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵ بیشتر توصیف کرده است.

این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود و در آن، حقوق‌های پایین‌تر سهم بیشتری از رشد را دریافت کنند. جزئیات نهایی این سازوکار پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.

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جزئیات اجرای افزایش ۳۵ درصدی حقوق دولت

افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۶ به‌صورت پلکانی و با تمرکز بر حقوق‌های پایین‌تر اعمال می‌شود. این رقم یک متوسط است و نشان نمی‌دهد که همه کارکنان دولت افزایش یکسانی دریافت خواهند کرد.

نحوه توزیع این افزایش میان سطوح مختلف حقوقی در ضوابط مالی بودجه مشخص نشده است. بر اساس متن ضوابط، این موضوع پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.

مزایا، عیدی و سقف پرداخت‌ها در بودجه ۱۴۰۶

دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار مورد نیاز مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را در بودجه خود پیش‌بینی کنند. این الزام بخشی از همان ضوابطی است که متوسط افزایش حقوق را تعیین کرده است.

با وجود این الزام، سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد. بنابراین افزایش مبالغ این بخش‌ها در چارچوب سقف سال قبل محدود شده است.

میزان عیدی کارکنان دولت نیز با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین می‌شود. با این حال، مبلغ قطعی عیدی تنها پس از تصویب هیئت وزیران اعلام خواهد شد.

فاصله افزایش حقوق با نرخ تورم فعلی

با وجود افزایش پیش‌بینی‌شده ۳۵ درصدی، آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است. این آمار در محدوده ۸۰ درصد قرار دارد و فاصله آن با رشد حقوق پیش‌بینی‌شده قابل مقایسه است.

بر اساس همین آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۸.۷ درصد ثبت شده است. این شاخص نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در مقایسه دو نقطه زمانی مشخص چقدر بوده است.

مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حتی در صورت تحقق افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶، میان رشد حقوق و نرخ تورم فعلی فاصله‌ای جدی وجود دارد. میزان تأثیر این افزایش بر قدرت خرید کارکنان به روند تورم در سال آینده و نحوه اجرای سازوکار پلکانی بستگی خواهد داشت.

تصمیم نهایی هیئت وزیران درباره حقوق

نحوه توزیع افزایش ۳۵ درصدی میان سطوح حقوقی و مبلغ قطعی عیدی کارکنان دولت به تصمیم هیئت وزیران موکول شده است. تا زمان تصویب این تصمیم، رقم ۳۵ درصد صرفاً متوسط پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه ۱۴۰۶ محسوب می‌شود.

بر اساس متن منتشرشده، جزئیات نهایی حقوق و مزایا تنها پس از این تصویب مشخص خواهد شد. کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی تا آن زمان تنها به ضوابط اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۶ دسترسی دارند.