افزایش قیمت طلا و سکه در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با رشد اونس جهانی و دلار

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با رشد اونس جهانی و افزایش دلار صعودی شد. جزئیات قیمت سکه امامی، نیم‌سکه و طلای ۱۸ عیار در بازار امروز.

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ همزمان با رشد قیمت اونس جهانی طلا و افزایش نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفت. در این میان، بازار طلا تحت تاثیر سیگنال‌های افزایشی قرار گرفته و بلاتکلیفی‌های سیاسی همچنان بر روند معاملات اثرگذار است. بازگشایی اونس جهانی طلا در روند صعودی و رشد قیمت دلار ، به بازار داخلی سیگنال افزایشی مخابره کرده است. همین موضوع به تقویت انتظارات افزایشی در بازار طلا و سکه دامن می‌زند.

رشد انس جهانی و تاثیر آن بر قیمت طلا

انس جهانی طلا امروز رشد کرده و به محدوده ۳۹۰۰ دلار رسیده است. این افزایش قیمت در بازارهای جهانی، همپای رشد قیمت دلار در بازار داخلی، زمینه‌ساز گرانی طلا و سکه شده است. قیمت دلار با رشد هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات نقدی روز گذشته، در محدوده ۲۷۲ هزار تومان قرار گرفته است.

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تغییرات قیمت سکه‌های بانکی و بازار

قیمت سکه امروز در تمامی قطعات غیر از سکه گرمی افزایش یافته و سکه امامی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. قیمت سکه امامی با افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته، روی رقم ۲۶۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. سکه بهار آزادی با افزایش یک میلیون تومانی، روی رقم ۲۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز هر کدام با رشد ۷۰۰ هزار تومانی، به ترتیب روی رقم‌های ۱۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفته‌اند. سکه گرمی نیز بدون تغییر قیمت، با رقم ۳۷ میلیون تومان دادوستد می‌شود. این تغییرات نشان‌دهنده پویایی زیاد بازار سکه در روزهای اخیر است.

قیمت‌گذاری اتحادیه طلا و جواهر تهران

قیمت طلا امروز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. بر اساس قیمت‌های اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران، مثقال طلا با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به معاملات روز گذشته، به رقم ۱۱۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۲۳۰ هزار تومانی، با قیمت ۲۵ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان معامله می‌شود. این نرخ‌ها بازتاب‌دهنده شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور است که بر بازارهای مالی تاثیرگذار بوده است.