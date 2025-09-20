مصر در حال افزایش نیروها و تجهیزات در شبهجزیره سینا است، که این اقدام نگرانیها از احتمال هجوم آوارگان فلسطینی از غزه را منعکس میکند. اسرائیل از آمریکا میخواهد تا برای کاهش حضور نظامی مصر فشار وارد کند، و این تنشها حاکی از پیچیدگیهای روابط دوجانبه و نگرانیهای امنیتی در منطقه است.
روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد مصر بهمنظور آمادگی برای مقابله با هجوم احتمالی آوارگان از غزه ، در حال افزایش نیروها و تسلیحات سنگین خود در شبهجزیره سینا و منطقه مرز ی با اسرائیل است. این اقدام در پی عملیات نظامی اسرائیل در غزه و افزایش فشار بر ساکنان این منطقه برای ترک خانههایشان صورت میگیرد، که نگرانیهای قاهره را در مورد احتمال وقوع موج گسترده مهاجرت فلسطینی ها به سمت مرز های مصر افزایش داده است.
یک مقام نظامی مصری در مصاحبه با این روزنامه، فاش کرد که فرماندهان ارتش دستورالعملهایی برای اجرای طرحی در شرایط اضطراری دریافت کردهاند. این طرح شامل ضوابط مشخصی است که بر اساس آن، برخورد با آوارگان باید بر اساس معیارهای انسانی صورت گیرد و از تیراندازی به سمت فلسطینیهایی که به مرز نزدیک میشوند، خودداری شود. این منبع همچنین اعلام کرد که مصر به اسرائیل هشدار داده است که مسئولیت کامل جلوگیری از رسیدن فلسطینیها به گذرگاه رفح را بپذیرد و در صورت وقوع آوارگی جمعی، به سرعت به اقدام نظامی روی خواهد آورد. بر اساس این هشدار، مصر در صورت وقوع چنین رویدادی، ظرف ۷۲ ساعت شمار نیروهایش در مرز را دو برابر خواهد کرد و تجهیزات سنگین و بالگردهای خود را به صحرای سینا منتقل میکند. این در حالی است که بر اساس معاهده صلح مصر و اسرائیل، هرگونه انتقال سلاح سنگین و افزایش نیرو در شبهجزیره سینا باید با موافقت اسرائیل صورت گیرد. به گفته این مقام مصری، ورود آوارگان به مرز، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی قاهره به شمار میرود و نیازمند آرایش نظامی متفاوتی است. قاهره معتقد است این نمایش قدرت، اقدامی بازدارنده است و میتواند دستکم در کوتاهمدت، مانع از اجرای طرحهای اسرائیل برای انتقال اجباری ساکنان غزه شود.\در همین حال، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از آمریکا خواسته است تا برای کاهش حضور نظامی مصر در شبهجزیره سینا به این کشور فشار بیاورد. دو مقام اسرائیلی ادعا کردهاند که مصر در مناطقی که طبق توافق تنها استقرار سلاحهای سبک مجاز است، زیرساختهای نظامی ایجاد کرده که قابلیت تهاجمی دارند. این مقامات مدعی شدهاند که مصر باندهای پرواز در پایگاههای هوایی سینا را توسعه داده تا امکان استفاده از جنگندهها فراهم شود و همچنین تاسیسات زیرزمینی احداث کرده که اسرائیل معتقد است میتواند محل ذخیره موشک باشد. به گفته این مقامات، پس از بینتیجه ماندن مذاکرات مستقیم با قاهره، اسرائیل تصمیم گرفته است از واشینگتن درخواست مداخله کند. آنها همچنین اشاره کردند که کاهش چشمگیر پروازهای نظارتی نیروهای چندملیتی تحت رهبری آمریکا در سینا، وضعیت را وخیمتر کرده است. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داده است که نتانیاهو این موضوع را در دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مطرح کرده است. تنش میان اسرائیل و مصر از زمان تشکیل دولت نتانیاهو در اواخر سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. نتانیاهو و عبدالفتاح السیسی، رییسجمهور مصر، نزدیک به سه سال است هیچ دیدار علنی نداشتهاند و آخرین تماس تلفنی میان آنها به ژوئن ۲۰۲۳ بازمیگردد.\نگرانیهای مصر در مورد افزایش نیروهای خود در سینا، ریشه در بیم آنها از تلاشهای احتمالی اسرائیل برای انتقال اجباری ساکنان غزه به این منطقه دارد. مصریها نگران هستند که دولت نتانیاهو بخواهد بخشی یا همه دو میلیون فلسطینی ساکن غزه را به سینا منتقل کند. این نگرانیها با اظهارات علنی نتانیاهو که از امتناع مصر از پذیرش آوارگان فلسطینی انتقاد کرده و این کشور را به «زندانی کردن ساکنان غزه در منطقه جنگی» متهم کرده است، تشدید شده است. افزایش تنشها و تبادل اتهامات بین دو کشور، حاکی از پیچیدگیهای روابط منطقهای و نگرانیهای متقابل در مورد امنیت و منافع ملی است. این وضعیت نشاندهنده بحران عمیقتر انسانی در منطقه و نیاز مبرم به راهحلهای پایدار برای مناقشه اسرائیل و فلسطین است، که شامل حفاظت از جان غیرنظامیان و جلوگیری از کوچ اجباری آنها میشود. این تحولات همچنین اهمیت نقش میانجیگری بینالمللی و تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و دستیابی به صلح پایدار در منطقه را برجسته میکند
مصر اسرائیل غزه سینا آوارگان فلسطینی نتانیاهو السیسی نظامی مرز