افزایش بیش از ۹ برابری بازیگران عرضه برق در بورس انرژی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش بیش از ۹ برابری شمار عرضه‌کنندگان برق در بورس انرژی در کمتر از سه سال خبر داد و از نقش نیروگاه‌های کوچک و تجدیدپذیر گفت.

مصطفی رجبی مشهدی ، معاون برق و انرژی وزارت نیرو ، از افزایش بیش از ۹ برابری شمار بازیگران سمت عرضه برق در بورس انرژی در کمتر از سه سال خبر داد. به گزارش ایلنا، او گفت که توسعه سازوکارهای معاملاتی زمینه حضور گسترده‌تر عرضه‌کنندگان را فراهم کرده است.

به گفته وی، این حضور گسترده‌تر به‌ویژه برای نیروگاه‌های مقیاس کوچک و نیروگاه‌های تجدیدپذیر اهمیت دارد. این دو گروه پیش از این امکان ورود منظم و گسترده به این بازار را نداشتند.

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رجبی مشهدی در توضیح این تحول ساختاری گفت که شمار بازیگران سمت عرضه برق در بورس انرژی از حدود ۱۴۰ در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۳۰۰ رسیده است. این روند با برنامه‌ریزی و پیگیری شرکت مدیریت شبکه برق ایران محقق شده است.

افزایش بازیگران عرضه برق در بورس انرژی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد که تاکنون برای ۲۶۰ نیروگاه و ظرفیت عرضه مجوز عرضه در تابلوی برق آزاد صادر شده است. این ظرفیت‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک، ظرفیت‌های حاصل از ارتقای دائمی نیروگاه‌های حرارتی، واحدهای بخار جدیدالاحداث و واردات برق است.

مجموع ظرفیت مجاز صادرشده در این تابلو ۲۱۲۳ مگاوات اعلام شده است. همچنین هفت نیروگاه مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با ظرفیت حدود ۱۴۰۰ مگاوات در این تابلو حضور دارند.

رجبی مشهدی تأکید کرد که فراهم شدن امکان حضور عرضه‌کنندگان مقیاس کوچک در بورس انرژی، فرصت مشارکت گسترده‌تر این بخش در تأمین برق را ایجاد کرده است. به گفته او، فروش برق در چارچوب سازوکارهای رقابتی نیز از این طریق تقویت می‌شود.

نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت که تاکنون ۹۴۳ نیروگاه تجدیدپذیر متقاضی عرضه برق در تابلوی برق سبز شده‌اند. این نیروگاه‌ها شامل واحدهای خورشیدی، بادی، برق‌آبی و مقیاس کوچک هستند.

مجموع ظرفیت نصب‌شده این نیروگاه‌ها حدود ۳۴۵۰ مگاوات و ظرفیت فروش آن‌ها ۶۹۰ مگاوات اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد که بخش تجدیدپذیر در این بازار جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است.

رجبی مشهدی توضیح داد که این سازوکار امکان فروش نقدی برق را فراهم می‌کند. به همین دلیل، تأمین منابع مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز از مسیر این تابلو ممکن می‌شود.

کاهش هزینه‌های مبادلاتی و عرضه تجمیعی

رجبی مشهدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های مبادلاتی گفت که دفتر معاملات خارج از بازار شرکت مدیریت شبکه برق ایران معرفی‌نامه عرضه تجمیعی را صادر کرده است. این معرفی‌نامه‌ها به ۲۴۵ نیروگاه تجدیدپذیر با مجموع ظرفیت ۲۶۰ مگاوات در قالب ۹ شرکت مربوط می‌شود.

این روش به مالکان دارای چند نیروگاه امکان می‌دهد ضمن کاهش کارمزدها، برق تولیدی خود را در مقیاس بزرگ‌تر به صنایع پرمصرف عرضه کنند. معاون وزیر نیرو گفت توسعه این سازوکار برای نیروگاه‌های متعلق به مالکان مختلف نیز در دستور کار قرار دارد.

در بخش نیروگاه‌های حرارتی، رجبی مشهدی اعلام کرد که ۹۷ نیروگاه حرارتی با ظرفیت قابل عرضه بیش از ۳۲ هزار مگاوات در نیمه نخست سال و ۲۵ هزار مگاوات در نیمه دوم سال در چارچوب سازوکارهای تابلوی برق عادی بورس انرژی فعالیت دارند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان از تلاش‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران قدردانی کرد. او تأکید کرد که وزارت نیرو توسعه بازار رقابتی برق، تسهیل حضور عرضه‌کنندگان مقیاس کوچک، گسترش مبادلات و حمایت از سرمایه‌گذاران را با جدیت دنبال می‌کند.