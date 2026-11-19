گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران خبر می‌دهد. تنش‌ها با حملات به قشم و بحرین بالا گرفته و قیمت نفت به ۹۲ دلار رسیده است. تحولات اخیر خاورمیانه را بشناسید.

بلومبرگ در گزارشی منتشر شده روز پنجشنبه مدعی شد که احتمال آغاز دور جدید حملات گسترده ایالات متحده آمریکا علیه ایران در روزهای اخیر افزایش یافته است. این گزارش که به مقامات غربی استناد دارد، نشان می‌دهد که علی‌رغم تشدید درگیری‌ها، دونالد ترامپ هنوز دستور نهایی را صادر نکرده اما چنین احتمالی را به طور جدی در حال بررسی است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های منطقه‌ای از مرزهای دیپلماتیک فراتر رفته و به درگیری‌های مستقیم نظامی کشیده شده است. تهدیدات مکرر ترامپ علیه ایران و فشارهای پس از انتخابات کنگره، وضعیت را به نقطه‌ای حساس رسانده است. تحلیلگران معتقدند هرگونه تصمیم غلط می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی و ثبات منطقه‌ای داشته باشد.

تحلیل موقعیت نظامی و فشارهای سیاسی بر ترامپ

دونالد ترامپ طی هفته‌های گذشته باران ایران را به آغاز مرحله‌ای جدید از جنگ با شدت بالا تهدید کرده است. اما پس از شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، فشار داخلی بر او برای اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این شکست انتخاباتی به ناتوانی دولت در پایان دادن به جنگ‌های جاری نسبت داده شده است. با متوقف ماندن مذاکرات صلح و عدم عقب‌نشینی طرفین در موضوعات کلیدی، تنش‌ها رو به افزایش است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ‌یک از گزینه‌های پیش‌رو برای ترامپ مطلوب نیست و هر مسیری انتخاب کند با چالش‌های بزرگ مواجه خواهد شد.

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از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ترامپ را برای اقدام سریع تحت فشار قرار داده است. نتانیاهو اصرار دارد که تا زمانی ایران تسلیم نشود و برنامه هسته‌ای خود را پایان ندهد، انجام اقدامات نظامی بیشتر ضروری است. او از واشنگتن می‌خواهد تا یک عملیات مشترک حملات هوایی به مدت چهار تا هفت روز را آغاز کند. به گفته افراد نزدیک به او، این موضع‌گیری‌ها می‌تواند ریشه در اهداف سیاسی داخلی اسرائیل داشته باشد. نتانیاهو در تلاش است تا مانع از تشکیل دولت جدید توسط رقیب انتخاباتی‌اش، گادی آیزنکوت، شود و با ایجاد بحران خارجی، موقعیت خود را تثبیر کند.

درگیری‌های نظامی فعال در خلیج فارس و یمن

ایران طی هفته گذشته چندین بار تأسیسات نظامی ایالات متحده در بحرین و کویت را هدف قرار داده است. همزمان، حملات به کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، شدت گرفته و آمار آسیب‌دیدگی‌ها افزایش یافته است. در واکنش، ایالات متحده دو گروه رزمی ناو هواپیمابر را در منطقه مستقر کرده و محاصره دریایی جمهوری اسلامی را اجرا کرده است. روز سه‌شنبه، نیروهای آمریکایی جزیره قشم ایران را هدف حمله قرار دادند که این اقدام، سطح درگیری‌ها را به مرحله خطرناکی ارتقا داده است. این اقدامات متقابل، ریسک یک جنگ تمام‌عیار را به شدت بالا برده است.

عربستان سعودی نیز به عنوان یکی از طرفین درگیر، با حملات روزانه پهپادی و موشکی گروه انصارالله یمن مواجه است. این حملات عملاً به منزله گشودن جبهه‌ای دوم در این درگیری‌های پیچیده است. یک شاهد عینی گزارش داده که آسمان‌خراش مقر صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان روز پنجشنبه آسیب دیده است. مقام‌های سعودی همچنین از چندین حمله دیگر طی بیست و چهار ساعت گذشته خبر داده‌اند. این بی‌ثباتی منطقه‌ای نشان می‌دهد که درگیری‌ها محدود به مرزهای ایران و آمریکا نیست و کشورهای همسایه نیز مستقیماً تحت تأثیر آن قرار دارند.

تأثیرات اقتصادی و واکنش بازارهای جهانی

تشدید درگیری‌ها تأثیرات فوری بر بازارهای انرژی گذاشته است. قیمت نفت خام برنت با افزایشی اندک به ۹۲ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. این رقم در مقایسه با حدود ۱۱۷ دلار در هر بشکه در ابتدای ماه، کاهش نشان می‌دهد اما همچنان بسیار بالاتر از قیمت‌های عادی است. از ابتدای سال جاری میلادی، قیمت نفت بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته که دلیل اصلی آن جنگ و ناامنی در خلیج فارس است. قیمت گاز طبیعی در بازارهای اروپا نیز در معاملات اولیه روز پنجشنبه حدود ۳ درصد افزایش یافت. این نوسانات نشان‌دهنده حساسیت شدید اقتصاد جهانی به تحولات امنیتی در خاورمیانه است.

نیروی دریایی ایالات متحده تحت فشار عملیاتی شدیدی برای اسکورت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز قرار دارد. ایران به طور متوسط روزانه حدود یک کشتی را هدف قرار می‌دهد که این امر هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه را به شدت افزایش داده است. مقامات غربی هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت موجود پایدار نیست و هر دو کشور در تلاش برای تثبیت موقعیت خود در تنگه هرمز هستند. خطر تشدید درگیری‌ها و گسترش آن به کشورهای عربی، نگرانی‌های جدی را در سطح بین‌المللی ایجاد کرده است. هرگونه حمله گسترده می‌تواند منجر به حملات تلافی‌جویانه علیه متحدان آمریکا در منطقه شود.

نقش میانجی‌گری و آینده مذاکرات صلح

قطر به عنوان میانجی اصلی میان دو طرف، به طور مستمر با ایران و آمریکا در تماس است تا اختلافات را کاهش دهد. مقام‌های قطری این هفته در عمان با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کردند اما نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات مشاهده نشد. ایران اصرار دارد که پیش از آغاز هرگونه مذاکرات صلح، ایالات متحده باید محاصره دریایی را پایان دهد، بخشی از تحریم‌ها را لغو کند و دارایی‌های مسدود شده تهران را آزاد کند. کشورهای اروپایی و خلیج فارس نیز به طور پیوسته بر واشنگتن فشار می‌آورند تا از آغاز دور جدیدی از حملات مشابه مرحله اول جنگ خودداری کند.

آنالیزگران بلومبرگ اکونومیکس در یادداشتی نوشتند که تهران و واشنگتن خود را برای دور بعدی درگیری‌ها آماده می‌کنند. اگر ترامپ بدون دستیابی به آتش‌بس رسمی تصمیم به عقب‌نشینی بگیرد، ایران عملاً کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت. در چنین وضعیتی، کشتی‌ها همواره در معرض تهدید حملات موشکی و پهپادی قرار خواهند داشت. آمار نشان می‌دهد که در مرحله اول جنگ که از اواخر فوریه تا اوایل آوریل رخ داد، حملات ایران علیه امارات، عربستان، قطر و اردن، آشفتگی گسترده‌ای ایجاد کرد. آینده نزدیک همچنان پر از ابهام و ریسک‌های بالا برای ثبات جهانی باقی مانده است.