در روزهای اخیر، برخی کاربران ایرانی موفق شده‌اند با استفاده از فیلترشکن‌های رایگان به اینترنت جهانی و برخی سرویس‌ها و وب‌سایت‌های خارجی دسترسی پیدا کنند. کارشناسان حوزه شبکه معتقدند افزایش تعداد کاربرانی که دوباره به اینترنت بین‌الملل متصل می‌شوند، حتی از طریق فیلترشکن، می‌تواند در رشد ترافیک ثبت‌شده برای ایران تأثیرگذار باشد.

شماری از کاربران در پیام‌ها و گزارش‌های ارسالی به سیتنا اعلام کرده‌اند که طی روزهای اخیر موفق شده‌اند با استفاده از فیلترشکن ‌های رایگان به اینترنت جهانی و برخی سرویس‌ها و وب‌سایت‌های خارجی دسترسی پیدا کنند.

به گزارش سیتنا، به گفته این کاربران، دسترسی به برخی خدمات خارجی که طی روزهای گذشته با اختلال یا محدودیت همراه بود، اکنون از طریق تعدادی از فیلترشکن‌های رایگان امکان‌پذیر شده است. کاربران همچنین عنوان می‌کنند کیفیت و پایداری این اتصال‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز متفاوت است. همزمان با این گزارش‌ها، داده‌های منتشرشده در «رادار کلودفلر» نیز از افزایش نسبی ترافیک اینترنت ایران حکایت دارد.

کارشناسان حوزه شبکه معتقدند افزایش تعداد کاربرانی که دوباره به اینترنت بین‌الملل متصل می‌شوند، حتی از طریق فیلترشکن، می‌تواند در رشد ترافیک ثبت‌شده برای ایران تأثیرگذار باشد. هرچند فیلترشکن‌ها معمولاً آی‌پی غیرایرانی در اختیار کاربران قرار می‌دهند، اما اتصال اصلی همچنان از طریق اپراتورها و زیرساخت اینترنتی داخل کشور برقرار می‌شود. با این حال بخشی از این کاربران ممکن است در سامانه‌های آماری بین‌المللی، متعلق به کشورهای دیگر شناسایی شوند؛ زیرا ترافیک نهایی آنها از سرورهای خارجی عبور می‌کند.

بر این اساس، افزایش اخیر ترافیک ایران در «رادار کلودفلر» را می‌توان تا حدی ناشی از افزایش دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی از طریق ابزارهای دور زدن محدودیت دانست





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فیلترشکن ایران ترافیک اینترنت فیلترشکن‌های رایگان اکثر آی‌پی غیرایرانی اکثر کاربران ایرانی

United States Latest News, United States Headlines