افزایش شدید درخواست تابعیت آلمان توسط اتباع اسرائیل

بر اساس داده‌های رسمی، تعداد درخواست‌های تابعیت آلمان به دلیل جبران خسارت در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۶۰ درصد رشد داشته و متقاضیان عمدتاً از اسرائیل هستند.

اداره فدرال امور اداری آلمان اعلام کرده است که تقاضاهای دریافت تابعیت این کشور با هدف جبران خسارت‌های دوران نaziها به‌شدت افزایش یافته است. بر اساس پاسخ این نهاد به پرسش‌های خبرگزاری کاتولیک آلمان، در سال‌های گذشته بیش از ۱۷۰ هزار درخواست از سوی افرادی که مورد آزار و تعقیب قرار گرفته بودند یا فرزندان و نوادگان آنان ارسال شده است.

آمار دقیق اعطای تابعیت در سال ۲۰۲۵

طبق اعلام اداره آمار فدرال آلمان، تنها در سال ۲۰۲۵ تعداد موارد اعطای تابعیت از این طریق نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ مورد رسید. بخش عمده متقاضیان در این دوره از کشور اسرائیل بوده‌اند. در سال گذشته ۵۹۲۴ نفر دارای تابعیت اسرائیل درخواست تابعیت آلمان ارائه کردند. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که برابر با ۳۶۴۰ نفر بود، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

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علاوه بر متقاضیان اسرائیلی، ۲۹۹۵ نفر از ایالات متحده آمریکا نیز در سال گذشته درخواست خود را ثبت کرده‌اند. در ۱۵۰۸ مورد دیگر، این نوع اعطای تابعیت به افرادی از کشورهای اروپایی تعلق گرفت. مسئولیت رسیدگی به این نوع اعطای تابعیت بر عهده اداره فدرال امور اداری آلمان است که بر اساس قانون اساسی آلمان، این امکان برای برخی افراد و نوادگان آنان فراهم است که توسط رژیم نازی از تابعیت آلمانی محروم شده بودند.

تحلیل علل ژئوپلیتیکی موج مهاجرت

از سال ۲۰۲۱ دامنه افراد واجد شرایط گسترش یافته و شامل شماری از اشخاص و همچنین فرزندانشان می‌شود که به دلیل آزار و تعقیب نازی‌ها هرگز نتوانسته بودند تابعیت آلمان را به دست آورند. لوکاس فوکس، جامعه‌شناس مرکز پژوهش‌های ادغام و مهاجرت آلمان (DeZIM)، از افزایش باورنکردنی محبوبیت این روند سخن می‌گوید. او معتقد است که علاقه مردم به دریافت تابعیت در قالب جبران خسارت اغلب دلایل ژئوپلیتیکی دارد.

پس از برگزیت، یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰، تابعیت آلمان برای بسیاری از یهودیان بریتانیایی دارای ریشه آلمانی جذاب شد. آن‌ها می‌خواستند همچنان گذرنامه اتحادیه اروپا را حفظ کنند. همچنین پس از انتخاب دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، شمار بیشتری از آمریکایی‌های دارای ریشه یهودی-آلمانی به این موضوع علاقه‌مند شدند. اما در حال حاضر اکثریت مطلق متقاضیان از اسرائیل هستند.

نگرانی‌های امنیتی و انگیزه‌های تحصیلی

از سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش عظیمی در زمینه درخواست‌های اسرائیلی هستیم. سال ۲۰۲۳، گروه حماس حمله‌ای تروریستی و بزرگ به خاک اسرائیل انجام داد که در پی آن جنگ غزه آغاز شد. فوکس می‌گوید در اکثر موارد، این یک نوع پشتوانه و تضمین امنیتی است. در تاریخ یهودیان داشتن یک برنامه جایگزین یا پلن بی مفید بودن خود را ثابت کرده است.

در دهه ۱۹۳۰ اکثر کشورها حاضر به پذیرش پناهجویان یهودی نبودند و این موضوع هنوز در ذهن بسیاری از افراد باقی مانده است. علاوه بر این، آلمان به‌ویژه نزد متقاضیان اسرائیلی که هرگز به این کشور سفر نکرده‌اند، تصویری مثبت به عنوان یک دموکراسی لیبرال و کشوری چندصدایی و متکثر دارد. بسیاری از جوانان نیز استفاده از تابعیت آلمان را برای تحصیل آسان‌تر در اروپا جذاب می‌دانند. این کارشناس می‌گوید این نیز می‌تواند یکی از انگیزه‌های پنهانی والدین یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باشد که برای خانواده خود درخواست این گذرنامه‌ها را ارائه می‌کنند.