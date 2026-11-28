بروزرسانی قیمت طلا در بازار ایران؛ هر گرم طلای ۲۴ عیار در شنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۵ با افزایش به رقم ۳۴ میلیون و ۶۰۲ هزار تومان رسید.

قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار در بازار آزاد ایران در روز شنبه هفتم آذر ماه ۱۴۰۵، روندی صعودی به خود گرفت و از مرزهای روانی و عددی مهمی عبور کرد. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از تالارهای صرافی و بازارهای طلای تهران، این فلز گرانبها توانست رکورد جدیدی را برای خود ثبت نماید.

به طور مشخص، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که معیار اصلی سنجش قیمت طلا در میان مصرف‌کنندگان ایرانی است، همپای طلای ۲۴ عیار رشد کرده است. این افزایش قیمت نشان‌دهنده تأثیرپذیری مستقیم بازار داخلی از نوسانات جهانی و همچنین تغییرات در نرخ ارزهای پایه است که در روزهای اخیر مشاهده شده است.

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جزئیات نرخ‌های جدید بازار طلا

تحلیلگران بازار طلا در تاریخ هفتم آذر ماه ۱۴۰۵ بر این باورند که عامل اصلی پیشتاب قیمت‌ها، انتظارات تورمی و نیز تقاضای سوزنی برای حفظ ارزش دارایی‌هاست. در این راستا، قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار دقیقاً به مبلغ ۳۴ میلیون و ۶۰۲ هزار تومان رسید. این رقم نسبت به روزهای گذشته تغییرات قابل توجهی داشته و نشان‌دهنده تغییر جهت روند بازار به سمت کانال‌های بالاتر است.

علاوه بر قیمت طلا، سکه‌های بانکی نیز از این موج صعودی بی‌بهره نمانده‌اند. پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که سکه امامی نیز آماده ورود به کانال ۲۶۶ میلیون تومانی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار سکه نیز همبستگی بالایی با نوسانات طلا دارد و سرمایه‌گذاران خرد برای حفظ قدرت خرید خود به سمت این بازارها هجوم آورده‌اند.

واکنش‌های کارگری و تأثیر بر زندگی مردم

در حالی که بازار طلا و ارز درگیر نوسانات قیمتی است، بحث دستمزدها و قدرت خرید کارگران نیز همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی کشور باقی مانده است. عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در اظهارنظری صریح اعلام کرد که افزایش دستمزد یک مطالبه بنیادین برای حفظ قدرت خرید است و نباید این موضوع را نادیده گرفت.

این عضو شورا تأکید کرد که نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به دستمزد کارگران نسبت داد، اما در عین حال پذیرفت که همپوشانی تورم ناشی از گرانی کالاهای اساسی مانند طلا و سکه، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد می‌کند. بنابراین، افزایش قیمت طلا در ۷ آذر ۱۴۰۵ مستقیماً بر توانایی خرید مردم تأثیر گذاشته است.

روند پیش رو و انتظارات بازار

با توجه به اینکه طلا در این روز صعودی خود را حفظ کرد، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این روند ممکن است در روزهای آتی نیز ادامه یابد، مگر آنکه مداخلات ارزی یا اخبار جدیدی جهت‌گیری بازار را تغییر دهد. بازار سکه نیز با ثبت رکوردهای جدید، نشان می‌دهد که تقاضا برای دارایی‌های امن همچنان بالا است.

به طور کلی، روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ به عنوان روزی در تاریخ بازار طلا ایران ثبت خواهد شد که در آن قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۳۴ میلیون و ۶۰۲ هزار تومان رسید. این اتفاق تأییدی بر اهمیت طلا به عنوان یک پناهگاه امن اقتصادی در شرایط فعلی است و مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را بر آن می‌دارد تا تصمیمات خود را با آگاهی از این نرخ‌های جدید اتخاذ کنند.