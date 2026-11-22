تحلیل حملات اخیر به کشتی‌ها در تنگه هرمز و تأثیر آن بر تلاش‌های آمریکا برای حفظ جریان نفت؛ آمار مرکز UKMTO و نظرات کارشناسان درباره استراتژی‌های تهران و واشنگتن.

تعداد حملات به کشتی‌های تجاری و انرژی در تنگه هرمز در ماه‌های اخیر با شدت غیرمعمولی افزایش یافته است. این اقدامات می‌تواند برنامه‌ریزی‌های تحت رهبری آمریکا برای تداوم جریان انتقال نفت از این مسیر راهبردی را با پیچیدگی‌های جدی مواجه کند. بر اساس اعلام مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)، تاکنون بیستمین حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز از ابتدای ماه جاری میلادی ثبت شده است.

آمار حملات در تنگه هرمز و مناطق اطراف

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از سوی سازمان‌های دریایی، تعداد حملات گزارش‌شده در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن طی ماه‌های اکتبر و نوامبر، از هر ماه دیگری از زمان آغاز جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران در اواخر فوریه بیشتر بوده است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که در ماه اکتبر سی و یک حمله در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن ثبت شده است. همچنین تا هجدهم نوامبر نیز حدود نوزده حمله دیگر گزارش شده است.

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پیش از این، در فاصله ماه‌های مارس تا سپتامبر سال جاری، در مجموع پنجاه و سه حادثه به مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش شده بود. این رقم نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته، به‌طور متوسط ده تا پانزده حادثه در مجموع در تنگه هرمز و خلیج‌های اطراف آن ثبت می‌شد. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نیز آمار محتاطانه‌تری ارائه کرده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تاکنون سی و چهار حمله در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن را در ماه‌های اکتبر و نوامبر تأیید کرده است.

با این حال، رقم سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز در مقایسه با آمارهای قبلی این سازمان افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. سازمان بین‌المللی دریانوردی در فاصله مارس تا سپتامبر، حدود پنجاه حمله در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن ثبت کرده بود. موقعیت نفتکش‌هایی که هدف حمله قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد که بیشتر این کشتی‌ها در جنوبی‌ترین بخش تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفته‌اند. یک نفتکش نیز هنگام حرکت به سمت خروج از تنگه هرمز، با پرتابه‌ای ناشناس در بخش موتورخانه مورد هدف قرار گرفت.

تحلیل استراتژی‌های ایران و واکنش‌های واشنگتن

کارشناسان در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی اعلام کردند که به نظر می‌رسد این حملات با هدف پیچیده‌تر کردن تلاش‌های تحت رهبری آمریکا برای تداوم جریان انتقال نفت از تنگه راهبردی هرمز، با وجود محاصره‌ای که ایران اعلام کرده است، انجام می‌شوند. نوام رایدان، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز گفت که هدف ایران همچنان این است که مسیر عمان را به یک مسیر عبور بسیار پرخطر تبدیل کند. او افزود که این مسیر از آن به‌عنوان مسیری تسهیل‌شده از سوی آمریکا یاد می‌شود و روند احیای بخش انرژی را با بی‌ثباتی و اختلال مواجه نگه می‌دارد.

حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در اندیشکده گروه بین‌المللی بحران (ICG)، نیز به ای‌بی‌سی نیوز گفت که واشنگتن و شرکای منطقه‌ای آن راه‌هایی برای تداوم جریان انتقال نفت از تنگه هرمز پیدا کرده‌اند. به نظر می‌رسد تهران اکنون مصمم است این ترتیبات را پرهزینه‌تر و غیرقابل‌اتکاتر کند. سینا توسی، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بین‌الملل، در توضیح راهکار جایگزین آمریکا گفت که این راهکار شامل انتقال محموله نفت از یک کشتی به کشتی دیگر است. در این روش، نفتکش‌های کوچک‌تر با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی خود از تنگه عبور می‌کنند.

پس از رسیدن به آن سوی تنگه و قرار گرفتن در موقعیتی امن، محموله‌های خود را به نفتکش‌های بزرگ‌تر منتقل می‌کنند. سینا توسی گفت که ایران اکنون در حال واکنش نشان دادن در چارچوب چرخه‌ای از سازگاری و مقابله با سازگاری طرف مقابل است. او افزود که تهران حملات خود را تشدید کرده تا سامانه انتقال کشتی به کشتی را خطرناک‌تر، پرهزینه‌تر و در نهایت غیرقابل‌استفاده کند. هدف گسترده‌تر ایران این است که نشان دهد تا زمانی که آمریکا محاصره ایران را حفظ کرده، صادرات عادی نفت امکان‌پذیر نخواهد بود.

تأثیرات عملیاتی و رویدادهای اخیر در منطقه

تهران قصد دارد با اعمال فشار اقتصادی کافی، واشنگتن را وادار به مذاکره با هدف پایان دادن به درگیری کند. آمریکا از سیزدهم آوریل محاصره دریایی خود را حفظ کرده و مانع ورود و خروج کشتی‌های ایرانی و کشتی‌های مرتبط با ایران به خلیج عمان شده است. این محاصره تنها در فاصله هجدهم ژوئن تا سیزدهم ژوئیه برای مدت کوتاهی متوقف شد. حملات تنها کشتی‌ها را هدف قرار نداده‌اند و اهداف زیرساختی نیز شامل شده‌اند.

بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهایی که ای‌بی‌سی نیوز صحت آن‌ها را تأیید کرده است، ایران در هشتم نوامبر به جزیره دیدامار عمان در داخل تنگه هرمز حمله کرد. این جزیره میزبان تجهیزات راداری و سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای است. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که تهران سامانه‌هایی را هدف قرار داده که از آن‌ها با عنوان تجهیزات ناوبری دشمن یاد کردند. حملات همچنین تنها کشتی‌هایی را هدف قرار نداده‌اند که در حال عبور از تنگه هرمز بوده‌اند.

ای‌بی‌سی نیوز دست‌کم یک مورد را تأیید کرده است که در آن، یک کشتی با پهپادی که به نظر می‌رسد متعلق به ایران بوده، مورد حمله قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که این کشتی هیچ تلاشی برای عبور از تنگه هرمز نداشته است. در اوایل ماه اکتبر، ابرنفتکش جم شماره دو با پرچم پاناما، نزدیک به پنج ماه در آب‌های خلیج فارس و در سواحل امارات متحده عربی، خارج از تنگه هرمز، بدون حرکت باقی مانده بود. این نفتکش به‌طور کامل با دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی بارگیری شده است.

این کشتی یکی از صدها کشتی بود که به برآورد سازمان بین‌المللی دریانوردی، پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، در خلیج فارس گرفتار شده‌اند. اطلاعات شرکت اطلاعات دریایی کپلر نشان می‌دهد که وضعیت این ابرنفتکش و سایر کشتی‌های گرفتار شده، نشان‌دهنده اختلالات گسترده در زنجیره تأمین انرژی منطقه است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که تشدید این تنش‌ها می‌تواند اثرات بلندمدتی بر بازارهای جهانی انرژی داشته باشد.