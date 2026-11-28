قیمت نفت برنت در روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۵ به ۹۵ دلار و ۴۴ سنت رسید. حملات به تأسیسات عربستان و تنگه هرمز نگرانی عرضه را افزایش داد.

شاخص قیمت نفت خام برنت در روز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۵ موفق به ثبت نخستین رشد هفتگی خود در ماه نوامبر شد و پایان‌دهنده به روند نزولی سه‌هفته‌ای قیمت‌ها در بازارهای جهانی گشت. این افزایش قیمتی با وجود یک دلار و ۱۳ سنت کاهش ناگهانی، نشان‌دهنده قدرت بازار در واکنش به تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه و نگرانی‌های فزاینده از اختلال در زنجیره تأمین انرژی است.

تحلیل دقیق تغییرات قیمت نفت در هفته اخیر

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از بازارهای انرژی، قیمت نفت خام برنت با افت ۱.۲ درصدی معادل ۱ دلار و ۱۳ سنت، در سطح ۹۵ دلار و ۴۴ سنت برای هر بشکه تثبیت شد. این قیمت در جریان معاملات روز جمعه به بالاترین سطح خود از تاریخ ۹ نوامبر صعود کرد و در آستانه عبور از مرز روانی ۱۰۰ دلار قرار گرفت، اما نتوانست این سد مهم را شکست دهد. همزمان، شاخص نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۶۰ سنتی معادل ۰.۷ درصد، در محدوده ۸۳ دلار و ۸ سنت برای هر بشکه معامله شد. با توجه به تعطیلات روز شکرگزاری در ایالات متحده و عدم تسویه معاملات روز پنجشنبه، قیمت پایانی جمعه این شاخص در مقایسه با آخرین تسویه صبح روز چهارشنبه محاسبه گردید. برآیند کلی معاملات هفتگی نشان می‌دهد که نفت برنت حدود ۳ درصد افزایش داشته در حالی که نفت وست‌تگزاس اینترمدیت با افت ۰.۹ درصدی مواجه شده است.

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حملات به تأسیسات عربستان و تنگه هرمز

منشأ اصلی افزایش نگرانی‌ها در بازار نفت، تشدید حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی حیاتی در عربستان است. وزارت انرژی عربستان اعلام کرد که فعالیت بخشی از پالایشگاه جازان متعلق به شرکت آرامکو پس از اصابت یک پرتابه در روز پنجشنبه به‌طور موقت متوقف شده است. این حمله مرگبار بود و یک نفر از کارکنان پالایشگاه در جریان آن جان باخت. این رویداد تنها یک روز پس از آن رخ داد که انصارالله یمن از حمله پهپادی به تأسیسات رأس تنوره خبر داد. رأس تنوره به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت عربستان و یکی از مراکز کلیدی صادرات نفت این کشور شناخته می‌شود.

واکنش تحلیلگران و افق پیش‌روی اوپک پلاس

مارک شفر، مدیر یکی از شرکت‌های کارگزاری انرژی، تأکید کرد که حملات اخیر بار دیگر موضوع اختلال در عرضه نفت را به کانون توجه سرمایه‌گذاران بازگردانده است. او اشاره کرد که قیمت نفت در هفته‌های گذشته تحت تأثیر کاهش نگرانی‌ها از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، با ریزش همراه بوده است. در آستانه نشست روز یکشنبه اوپک پلاس، سه منبع آگاه اعلام کردند که اعضای این ائتلاف از جمله عربستان و روسیه احتمالاً اهداف تولید نفت خود را برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ بدون تغییر حفظ خواهند کرد. در موازات این رویدادها، ده منبع آگاه به رویترز گفته‌اند که دولت ایالات متحده در اوایل سال جاری میلادی، ونزوئلا و عراق را به بررسی خروج از اوپک تشویق کرده و مانع پرداخت حق عضویت ونزوئلا در این سازمان شده است.

باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، اعلام کرد که این کشور در حال مذاکره با اوپک برای افزایش سقف تولید خود است و قصد دارد ظرفیت‌های بخش انرژی را توسعه دهد. تحلیلگران بانک ای‌ان‌زد معتقدند که نفت برنت حتی بدون تشدید مجدد و گسترده تنش‌ها در خاورمیانه نیز می‌تواند از مرز ۱۰۰ دلار عبور کند، اما تحقق این سناریو بیش از پیش به شواهدی از محدود شدن عرضه واقعی نفت در بازار وابسته است. از سوی دیگر، حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه از اواخر اکتبر شدت گرفته و آتش‌سوزی در پالایشگاه اسلاویانسک اکو در منطقه کراسنودار، پالایشگاه بانگچاک تایلند و پالایشگاه آموی ونزوئلا در روز پنجشنبه، فعالیت این مجموعه‌ها را با اختلال مواجه کرده است.