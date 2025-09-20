افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به غزه به 65 هزار و 208 نفر

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از افزایش شمار قربانیان حملات اسرائیل به این منطقه خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، از هفتم اکتبر 2023 تا کنون، 65 هزار و 208 نفر جان خود را از دست داده‌اند و شمار مجروحان نیز به 166 هزار و 271 نفر رسیده است. علاوه بر این، به دلیل محاصره و ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه، 442 فلسطینی از جمله 147 کودک جان باخته‌اند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ، شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال 2023 تا کنون به 65 هزار و 208 نفر افزایش یافته است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که منتشر کرد، گزارش داد که در 24 ساعت گذشته، 200 زخمی و پیکر 34 فلسطین ی دیگر به بیمارستان‌ها منتقل شده است. این آمار تکان‌دهنده، عمق فاجعه انسانی جاری در نوار غزه را نشان می‌دهد و گواهی بر شدت و بی‌رحمی حملات اسرائیل به این منطقه است.

افزایش مداوم آمار قربانیان، نگرانی‌های بین‌المللی را در مورد وضعیت وخیم انسانی در غزه تشدید کرده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی، حملات اسرائیل را به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی، محکوم کرده‌اند. وضعیت موجود، نیاز فوری به آتش‌بس پایدار و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را بیش از پیش ضروری ساخته است. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی، تلاش‌های خود را برای تسهیل ورود کمک‌ها و برقراری آتش‌بس افزایش داده‌اند، اما موانع متعددی همچنان بر سر راه این تلاش‌ها وجود دارد.\از تاریخ 7 اکتبر 2023، زمانی که حملات اسرائیل به نوار غزه آغاز شد، تا کنون، هزاران نفر از فلسطینیان جان خود را از دست داده و ده‌ها هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. شمار مجروحان در حال حاضر به 166 هزار و 271 نفر رسیده است. آتش‌بس اعلام شده در 19 ژانویه امسال، به امید کاهش خشونت‌ها برقرار شد، اما متاسفانه این آتش‌بس در 18 مارس توسط اسرائیل نقض شد و حملات دوباره از سر گرفته شد. از زمان نقض آتش‌بس در 18 مارس تا کنون، 12 هزار و 653 نفر کشته و 54 هزار و 230 نفر زخمی شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر خشونت‌ها و پیامدهای فاجعه‌بار آن بر زندگی مردم غزه است. علاوه بر تلفات جانی و جراحات، مردم غزه با کمبود شدید مواد غذایی، آب آشامیدنی و دارو مواجه هستند. محاصره نوار غزه توسط اسرائیل، دسترسی به کمک‌های بشردوستانه را محدود کرده و باعث بروز بحران‌های انسانی متعددی شده است. متاسفانه، در نتیجه گرسنگی ناشی از محاصره و ممانعت اسرائیل از ورود کمک‌های بشردوستانه، 442 فلسطینی از جمله 147 کودک جان خود را از دست داده‌اند. این آمار نشان‌دهنده عمق تراژدی انسانی و ضرورت فوری اقدام برای رفع محاصره و تضمین دسترسی به کمک‌های ضروری است.\علاوه بر بحران انسانی در غزه، گزارش‌هایی از دیگر رویدادها و اظهارنظرهای مهم نیز وجود دارد. به عنوان مثال، خبرهایی از حضور دانش‌آموزان نوآور ایرانی در جشنواره تکنوفست استانبول منتشر شده است. همچنین، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با تأکید بر اهمیت قدس شریف، اعلام کرده است که حتی یک سنگریزه از این شهر را واگذار نخواهند کرد. این اظهارات نشان‌دهنده موضع قاطع ترکیه در قبال مناقشات در منطقه و حمایت از حقوق فلسطینیان است. از سوی دیگر، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با سیاست توسعه‌طلبی اسرائیل در منطقه تأکید کرده است. این اظهارات حاکی از نگرانی‌های ترکیه در مورد تحولات منطقه‌ای و تلاش برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه است. خبرگزاري آناتولي، به عنوان منبع خبری، اطلاعات خود را از طریق سامانه مدیریت خبر (HAS) برای مشترکین رسانه‌ای ارسال می‌کند و تنها بخش‌هایی از اخبار را به صورت خلاصه در وبسایت خود منتشر می‌کند. برای دریافت اخبار کامل و جامع، می‌توانید با این خبرگزاری تماس بگیرید و مشترک شوید. این روش اطلاع‌رسانی نشان‌دهنده تلاش برای ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز به مخاطبان است





