افزایش دمای کرج تا ۱۸ درجه و هشدار یخبندان در البرز

اداره کل هواشناسی البرز افزایش دما تا ۱۸ درجه در کرج و احتمال بارش در دوشنبه را اعلام کرد. هشدار یخبندان و غبار در ارتفاعات و شهرها صادر شد.

اداره کل هواشناسی استان البرز با انتشار آخرین گزارش‌های خود از تغییرات جوی قابل توجه در این استان خبر داده است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، دمای هوا در کلان‌شهر کرج طی روزهای پایانی هفته افزایش خواهد یافت. این افزایش دما تا رسیدن به عدد ۱۸ درجه سانتی‌گراد در روزهای شنبه و یکشنبه ادامه خواهد داشت. علاوه بر گرم‌تر شدن هوا، احتمال بارش‌های پراکنده در روز دوشنبه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

تداوم سرمای صبحگاهی و هشدارهای نارنجی

علیرغم گرم‌تر شدن هوا در کرج، اداره کل هواشناسی استان البرز هشدار داده است که هوای سرد و یخبندان صبحگاهی در مناطق شمالی و ارتفاعات استان تداوم خواهد یافت. این وضعیت خطرناک تا روزهای آینده ادامه دارد و نیازمند رعایت احتیاط است. همچنین نسبت به افزایش غبار محلی در شهرها و مناطق صنعتی استان هشدار داده شده است. الگوهای جوی نشان می‌دهند که شرایط پایدار به تدریج در منطقه البرز مرکزی مستقر می‌شود. این ثبات جوی از ابتدا تا ابتدای هفته آینده حفظ خواهد شد.

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جزئیات دمایی و نقاط سردسیر استان

بررسی آمار دمایی نشان می‌دهد که کمینه دما در این بازه زمانی بین ۳ تا ۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است. در مناطق کوهستانی استان، اعداد بسیار پایین‌تر و نگران‌کننده‌تر هستند. شهرستانک با ثبت کمینه دمای منفی ۹ درجه سانتی‌گراد، سردترین منطقه گزارش‌شده در استان بوده است. پس از آن، منطقه دیزین با دمای منفی ۲ درجه و طالقان با دمای منفی ۳ درجه سانتی‌گراد قرار دارند. در روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان، طالقان با بیشینه ۱۱ درجه و کمینه صفر درجه، یکی از مناطق سرد محسوب می‌شود.

وضعیت آسمان و احتمال بارش در روزهای آینده

آسمان استان البرز در روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. در ساعات صبح، مه‌آلودگی و یخبندان در برخی نقاط از دیگر ویژگی‌های جوی این روز است. همچنین در بعضی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست. روز جمعه ۲۲ آبان نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و غبار محلی در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود. این شرایط برای روز شنبه ۲۳ آبان نیز مشابه است و وزش باد و افزایش غبار محلی در بعضی ساعات رخ خواهد داد.

بارش‌های پراکنده و اقدامات پیشگیرانه

روزش یکشنبه ۲۴ آبان آسمان استان کمی تا نیمه‌ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی و غبار محلی خواهد بود. اما روز دوشنبه ۲۵ آبان شرایط تغییر می‌کند. در این روز علاوه بر افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق وجود دارد. بارش در ارتفاعات طالقان، آسارا و برخی مناطق ساوجبلاغ، اشتهارد، نظرآباد، فردیس و چهارباغ پیش‌بینی شده است. اداره کل هواشناسی استان البرز با توجه به تداوم سرمای صبحگاهی، بر رعایت تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی تأکید ویژه دارد.