مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد که با انجام آخرین اصلاحات و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و فنی، بخش مهمی از خدمات بانکی چهار بانک مورد نظر در دسترس مشتریان قرار گرفته است. این به‌روزرسانی‌ها شامل فعال‌سازی سرویس واریز وجوه به حساب پذیرندگان و راه‌اندازی سامانه انتقال وجه پایا می‌باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد که با انجام آخرین اصلاحات و به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و فنی، بخش مهمی از خدمات بانکی چهار بانک مورد نظر در دسترس مشتریان قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، در حال حاضر واریز وجوه به حساب پذیرندگان در هر چهار بانک امکان‌پذیر شده و کسب‌وکارها می‌توانند بخشی از خدمات مالی خود را مطابق روال دریافت کنند. علاوه بر این، سرویس انتقال وجه از طریق سامانه پایا برقرار شده است و مشتریان صاحبان حساب در این بانک‌ها می‌توانند از این service برای انجام تراکنش‌های بین‌بانکی استفاده نمایند. این به‌روزرسانی‌ها نشان‌دهنده تلاش برای بهبود زیرساخت‌های دیجیتال در بخش بانکداری ایران و افزایش سرعت و پایداری خدمات الکترونیکی است.

با这部剧 presence سرویس‌های بانکداری اینchnet والconvience در دسترس عموم قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود تأثیر مثبتی بر تجربه کاربری مشتریان و کارایی کسب‌وکارها داشته باشد





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خدمات بانکی به‌روزرسانی فنی سامانه پایا واریز وجوه انتقال بین‌بانکی

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