حملات موشکی و پهپادی به امارات، واکنش‌های بین‌المللی و هشدارها درباره اختلال در جریان انرژی جهانی.

شرکت حمل و نقل کانتینری هاپاگ-لوید آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارزیابی ریسک این شرکت در حال حاضر تغییری نکرده است. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه به شدت افزایش یافته و تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای این منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه امارات متحده عربی حملات روز سه‌شنبه را یک تشدید جدی در تنش‌ها و تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود تلقی کرده است. پیش از این، امارات اعلام کرده بود که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی هستند و آتش‌سوزی در یک منطقه صنعتی نفت‌خیز نیز در جریان است که آتش‌نشانان در تلاش برای مهار آن هستند.

وزارت دفاع امارات نیز به صراحت اعلام کرده است که حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران صورت گرفته‌اند. این حملات در دومین روز پس از یک دوره چهار هفته‌ای آرامش نسبی رخ می‌دهند که پس از اعلام آتش‌بس توسط ایالات متحده آغاز شده بود. مقامات اماراتی تاکید کرده‌اند که صداهای شنیده شده در سراسر کشور ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافندی برای مقابله با انواع موشک‌ها و پهپادها است.

در واکنش به این تحولات، آلمان یک کشتی مین‌روب را به دریای مدیترانه اعزام کرده است تا در صورت لزوم، در عملیات پاک‌سازی احتمالی تنگه هرمز مشارکت کند. کارشناسان نظامی پیش‌بینی می‌کنند که پاک‌سازی مین‌های احتمالی کارگذاشته شده در تنگه هرمز ممکن است ماه‌ها به طول انجامد.

ایالات متحده نیز در حال گسترش استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و خنثی‌سازی مین‌های دریایی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است و در این راستا، قراردادی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار با شرکت فناوری «دومینو دیتا لَب» منعقد کرده است. اختلال در تردد کشتی‌ها در این آبراه حیاتی می‌تواند جریان انرژی جهانی را مختل کرده و منجر به افزایش قیمت نفت شود.

همزمان، سفارت ایالات متحده در بغداد هشدار داده است که گروه‌های شبه‌نظامی عراقی وابسته به ایران در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات بیشتر علیه نیروها و اهداف مرتبط با آمریکا در سراسر عراق هستند. تا روز سه‌شنبه، ۵۱ فروند کشتی دستور تغییر مسیر یا بازگشت به بندر را دریافت کرده‌اند تا از ورود یا خروج کشتی‌های تجاری به ایران یا از ایران جلوگیری شود.

در واکنش به این تحولات، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، در شبکه اجتماعی ایکس به خدمه ناو آمریکایی «یواس‌اس تریپولی» هشدار داده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز اعلام کرده است که هرگونه اقدام «مخل امنیت» در تنگه هرمز با «پاسخ سخت» میدانی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

پادشاه اردن نیز در تماس با رئیس امارات متحده عربی، حملات ایران به این کشور را محکوم کرده و آن‌ها را «اقدامات تروریستی» خوانده است. در همین حال، شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، هشدار داده است که موکلش با وخامت شدید وضعیت سلامتی و شرایط بازداشت مواجه است و این وضعیت را بی‌سابقه توصیف کرده است.

او اعلام کرده است که محمدی بیش از ۷۰۰ کیلومتر از محل سکونتش به زندانی منتقل شده که در آن بند جداگانه‌ای برای زندانیان سیاسی وجود ندارد و این انتقال به نظر می‌رسد به دلایل تلافی‌جویانه انجام شده باشد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز خواستار توقف درگیری‌ها، بازگشت به دیپلماسی و بازگشایی تنگه هرمز شده است. این تحولات نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تنش‌ها در منطقه و نگرانی‌های فزاینده در مورد امنیت دریانوردی و جریان انرژی جهانی است





