افزایش سقف انتقال وجه ساتنا و پایا توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی با افزایش سقف انتقال وجه در سامانه‌های ساتنا، پایا و پل، دستورات پرداخت را تا پنج میلیارد ریال ارتقا داد. جزئیات کامل را بخوانید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب اصلاحاتی جدید در مقررات پرداخت الکترونیک، سقف و کف مبالغ قابل انتقال در سامانه‌های اصلی مالی کشور را به طور چشمگیری افزایش داد. این تغییرات که برای تسهیل تراکنش‌های بزرگ و کاهش گلوگاه‌های نقدینگی اعمال شده، شامل رفع محدودیت‌های قبلی در سه کانال اصلی ساتنا، پایا و پل می‌شود. این تصمیم مستقیماً بر ظرفیت انتقال وجوه بین‌بانکی و غیربانکی در سیستم اقتصادی تأثیر می‌گذارد.

تغییرات جدید در سقف‌های انتقال وجوه مالی

طبق مصوبه اخیر بانک مرکزی، کف مبلغ برای دستور پرداخت‌های بین‌مشتری در سامانه ساتنا، چه به صورت حضوری و چه غیرحضوری، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال ارتقا یافته است. این تغییر به معنای آن است که حداقل محدودیت برای انتقال وجه از کانال ساتنا که معمولاً برای مبالغ بالا استفاده می‌شود، دو برابر شده است. همچنین سقف مبلغ برای هر دستور پرداخت غیرحضوری در سامانه پایا از دو میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش سقف برای تراکنش‌های غیرحضوری پایا، امکان انجام مبالغ بالاتر بدون نیاز به مراجعه حضوری را فراهم می‌کند.

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اختیارات جدید تراکنش‌های پایا و پل

در بخش سامانه پایا، سقف مبلغ برای دستور پرداخت‌های حضوری نیز از دو میلیارد ریال به پنج میلیارد ریال افزایش یافته است. این امر به صاحبان حساب‌های تجاری و شخصی اجازه می‌دهد تا مبالغ سنگین‌تری را به صورت حضوری و از طریق پایا انتقال دهند. برای سامانه پل نیز سقف روزانه دستور پرداخت‌های غیرحضوری از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و سقف دستور پرداخت‌های حضوری از یک میلیارد ریال به سه میلیارد ریال افزایش یافته است. علاوه بر این، حداکثر تعداد دستور پرداخت‌های ورودی قابل دریافت توسط هر شخص ذی‌نفع در سامانه پل، به ازای هر حساب، روزانه به پنج فقره تعیین شده است.

تأثیرات عملیاتی بر شبکه بانکی کشور

این تغییرات ساختاری باعث می‌شود تا سیستم‌های پرداخت کشور با تقاضای روزافزون برای انتقال مبالغ بالاتر همخوانی بیشتری داشته باشند. با افزایش کف ساتنا به دو میلیارد ریال، بانک‌ها می‌توانند با حذف نیاز به تاییدات چندمرحله‌ای برای مبالغ پایین‌تر، سرعت پردازش تراکنش‌ها را افزایش دهند. در مقابل، افزایش سقف پایا و پل به کاربران اجازه می‌دهد تا برای مبالغ بالاتر از محدوده کارت‌به‌کارت، از این کانال‌های سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر استفاده کنند. این رویکرد می‌تواند بار ترافیکی روی سامانه‌های کارت‌به‌کارت را کاهش داده و از شبکه‌های بانکی پشتیبانی کند.

تحلیل پیامدها برای فعالان اقتصادی

برای کسب‌وکارهای بزرگ و نهادهای مالی، این تغییرات به معنای تسهیل گردش وجوه و کاهش زمان انتظار برای تایید تراکنش‌های کلان است. همچنین محدودیت پنج فقره دستور پرداخت ورودی در سامانه پل، نظارت بر حجم تراکنش‌های خرد را برای نهادهای ناظر آسان‌تر می‌کند. این ساختار جدید تلاش دارد تا تعادلی بین سهولت دسترسی به مبالغ بالا و کنترل حجم تراکنش‌های غیرعادی ایجاد کند. نتایج این سیاست‌گذاری در ماه‌های آینده بر راندمان کل سیستم پرداخت کشور آشکار خواهد شد.