افزایش شدید نرخ بیکاری در ایران به تفکیک گروه سنی

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در بهار ۱۴۰۵ افزایشی نشان داد. این آمار رشد قابل توجهی را در گروه‌های سنی مختلف و بین زنان و مردان گزارش می‌دهد.

مرکز آمار ایران آخرین داده‌های خود را درباره وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۵ منتشر کرد که نشان‌دهنده روند صعودی و نگران‌کننده نرخ بیکاری در گروه‌های سنی مختلف است. بر اساس این گزارش رسمی، شاخص بیکاری برای جمعیت فعال ۱۵ ساله و بالاتر، به همراه گروه‌های سنی جوان‌تر، نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

آمار دقیق نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵

طبق جدول منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ کلی بیکاری برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به رقم ۹.۱ درصد رسیده است. این آمار تفکیک جنسیتی دقیقی را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که از این نرخ کل، ۷.۵ درصد متعلق به مردان و ۱۶.۷ درصد متعلق به زنان است. این اختلاف فاحش بین جنسیت‌ها نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری عمیق در اشتغال زنان در کشور است.

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مقایسه داده‌های سال جاری با سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ معادل ۲۵ درصد افزایش یافته است. این رشد ۲۵ درصدی یک شوک آماری محسوب می‌شود و هشدار جدی درباره کاهش قدرت جذب نیروی کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی اقتصاد است.

بحاشت اشتغال در گروه سنی جوانان

وضعیت برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله حادتر است و نرخ بیکاری در این دسته سنی به ۲۳.۴ درصد رسیده است. در میان این جوانان، نرخ بیکاری مردان ۲۰.۸ درصد و نرخ بیکاری زنان به طور چشمگیر بالاتر، یعنی ۳۵.۱ درصد برآورد شده است. این اعداد نشان می‌دهد که ورود جوانان به بازار کار با موانع بسیار جدی روبرو است.

بررسی مقایسه‌ای بهار سال گذشته با بهار امسال نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. در بهار ۱۴۰۴، نرخ بیکاری این گروه سنی ۱۷.۵ درصد بود که از آن میان ۱۴.۶ درصد مردان و ۲۸.۶ درصد زنان را شامل می‌شد. این تغییرات نشان‌دهنده تداوم و تشدید بحران اشتغال جوانان در طول سال گذشته بوده است.

تاثیر بر گروه سنی میانسال و تحصیلات عالی

گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز از این روند صعودی در امان نمانده است. در مدت مشابه سال قبل، نرخ بیکاری این گروه ۱۴.۵ درصد بود، اما در بهار ۱۴۰۵ این رقم با رشد حدود ۲۱ درصدی مواجه شده است. این افزایش نشان می‌دهد که حتی افراد با تجربه‌تر و در سنین میانسالی نیز با سختی بیشتری در یافتن شغل مناسب روبرو هستند.

علاوه بر گروه‌های سنی، مسئله تحصیلات نیز در نرخ بیکاری موثر است. آمارهای نشان می‌دهند که ۴۳ درصد از بیکاران در سال ۱۴۰۳ دارای مدرک دانشجو یا دانش‌آموخته دانشگاهی بوده‌اند. این یافته به وضوح نشان می‌دهد که وجود مدرک تحصیلی در بازار کار فعلی ایران تضمینی برای اشتغال نیست و شکاف بین آموزش و نیازهای بازار کار به شدت احساس می‌شود.