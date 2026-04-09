قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی تحت تاثیر نگرانی‌ها از محدود ماندن جریان انرژی از طریق تنگه هرمز افزایش یافت. نفت برنت به ۹۶.۷۱ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۹۷.۰۱ دلار در هر بشکه رسیدند. با وجود آتش‌بس بین ایران و آمریکا، ابهامات در مورد جریان نفت باعث احتیاط بازار شده است. گلدمن ساکس پیش‌بینی‌های خود برای قیمت نفت را بدون تغییر حفظ کرد.

در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی ، قیمت نفت با افزایش روبرو شد. این افزایش عمدتاً تحت تاثیر نگرانی‌ها در مورد محدود ماندن جریان انرژی از طریق تنگه هرمز ، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان، قرار داشت. به این ترتیب، قیمت آتی نفت برنت با یک دلار و ۹۶ سنت، معادل ۲.۰۷ درصد افزایش یافت و به ۹۶ دلار و ۷۱ سنت در هر بشکه رسید. همزمان، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز شاهد افزایش قیمت بود و با ۲ دلار و ۶۰ سنت، معادل ۲.۷۵ درصد افزایش، به ۹۷ دلار و یک سنت در هر بشکه رسید.

این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهندهٔ حساسیت بازار نسبت به مسائل ژئوپلیتیکی و تأثیر مستقیم آن بر عرضه و تقاضای نفت است. تحلیلگران معتقدند که ریسک‌های موجود در منطقه، به ویژه در مورد تنگه هرمز، همچنان عاملی مهم در تعیین قیمت نفت به شمار می‌رود. بازار در انتظار دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تأثیر آتش‌بس میان ایران و آمریکا بر جریان نفت قرار دارد و این ابهام باعث می‌شود تا قیمت‌ها همچنان در نوسان باشند.\در روزهای پیشین، پس از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا، هر دو شاخص قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده بودند. این کاهش قیمت‌ها، به ویژه در مورد نفت وست تگزاس اینترمدیت، بزرگترین کاهش از آوریل ۲۰۲۰ را رقم زد. با این حال، تحلیلگران هشدار دادند که این کاهش قیمت‌ها ممکن است پایدار نباشد. فعالان بازار به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی، از جمله احتمال محدودیت در عبور نفت از تنگه هرمز، محتاطانه عمل می‌کنند. شرکت‌های کشتیرانی نیز پیش از از سرگیری ترانزیت از طریق تنگه هرمز، خواستار شفافیت بیشتری در مورد شرایط آتش‌بس و تأثیر آن بر امنیت عبور و مرور نفتکش‌ها هستند. این احتیاط‌ها و ابهامات، باعث شده تا بازار از کاهش کامل قیمت‌ها خودداری کند و همچنان در انتظار اطلاعات دقیق‌تری در مورد وضعیت منطقه باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگونه تحول در روابط ایران و آمریکا و یا تغییر در وضعیت تنگه هرمز می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر قیمت نفت داشته باشد.\گلدمن ساکس، یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، پیش‌بینی‌های خود از قیمت نفت برای سه ماهه سوم و چهارم سال جاری میلادی را بدون تغییر حفظ کرده است. این بانک، قیمت نفت برنت را برای سه ماهه سوم ۸۲ دلار و برای سه ماهه چهارم ۸۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. همچنین، پیش‌بینی این بانک برای نفت وست تگزاس اینترمدیت برای سه ماهه سوم ۷۷ دلار و برای سه ماهه چهارم ۷۵ دلار در هر بشکه بوده است. گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی‌های خود برای سه ماهه دوم را برای نفت برنت به ۹۰ دلار و برای نفت خام آمریکا به ۸۷ دلار کاهش داد. این بانک، این تعدیل را به دلیل کاهش نرخ اضافی ریسک و با توجه به افزایش احتمالی جریان نفت از تنگه هرمز انجام داده است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با وجود نوسانات و عدم قطعیت‌ها در بازار، تحلیلگران همچنان انتظار دارند قیمت نفت در بازهٔ مشخصی باقی بماند، هرچند که تغییرات در مسائل ژئوپلیتیکی می‌تواند این پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد





