افزایش سقف کالابرگ به ۴۴ میلیون نفر و تایید مجلس

کمیسیون اجتماعی مجلس با افزایش سقف کالابرگ برای ۴۴ میلیون نفر موافقت کرد و از حذف کالابرگ معترضین مخالفت کرد.

فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات آخرین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص بسته حمایتی معیشتی کشور اظهار داشت که این کمیسیون صراحتاً با هرگونه طرح برای حذف اقشار آسیب‌پذیر از چتر حمایتی کالابرگ الکترونیک مخالف است و این موضع رسمی خود را در قالب یک نامه رسمی به سران قوای سه‌گانه ابلاغ خواهد کرد.

افزایش سقف حمایت کالابرگ الکترونیک به ۴۴ میلیون نفر

رنجبر با اشاره به جلسه اخیر برگزار شده با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از تعیین سقف جدید برای دریافت یارانه کالا خبر داد و تصریح کرد که طبق اعلام وزارت رفاه، سقف حمایت برای حداکثر ۴۴ میلیون نفر با افزایش سقف ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ مشخص شده است.

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او افزود که تاکنون ۳۵ میلیون نفر خوداظهاری کرده‌اند و عملیات پرداخت به این گروه از پانزدهم آبان‌ماه آغاز می‌شود و در صورت تکمیل فرم خوداظهاری توسط سایر متقاضیان تا رسیدن به عدد ۴۴ میلیون، افزایش پنجاه درصدی مبلغ کالابرگ برای همگان اعمال خواهد شد.

مشمولان و جزئیات افزایش پنجاه درصدی کالابرگ

سخنگوی کمیسیون اجتماعی تأکید کرد که افزایش مبلغ کالابرگ شامل بیماران صعب‌العلاج، ۱۸ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، اقشار ضعیف جامعه به لحاظ درآمدی و همچنین تمامی کسانی می‌شود که فرم خوداظهاری را تکمیل نموده‌اند.

او با ابراز نگرانی از وضعیت پرداختی‌ها به فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ خاطرنشان ساخت که میانگین دوره پرداخت بدهی فروشگاه‌های کوچک به ۲۰ تا ۲۲ روز رسیده است که این موضوع مورد تأکید نمایندگان کمیسیون بوده و وزیر رفاه قول داده است راهکار آن را پس از جلسه با رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد اعلام کند.

تسویه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۴

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، رنجبر گزارش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر شروع پرداخت معوقات مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق اردیبهشت‌ماه بازنشستگان تایید کرد و گفت که قرار است این پرداخت‌ها با سرعت بیشتری در روزهای آتی انجام شود تا به طور کامل تسویه گردند.

او درباره وضعیت مالی سازمان نیز توضیح داد که از ۲۷۷ همت بودجه اختصاص یافته، ۷۰ همت اوراق است و ۲۸ همت نقد شده است، همچنین ۵ همت دیگر اختصاص و ۱۵ همت نقد خواهد شد و بدهی‌های بیمه‌ای سازمان تا پایان اسفند ۱۴۰۴ تسویه می‌شود.

ایجاد ظرفیت جدید برای بیمه کارگران ساختمانی

در پایان، سخنگوی کمیسیون اجتماعی از برنامه‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی برای گسترش پوشش بیمه‌ای خبر داد و گفت که ظرفیت ۵۰ هزار نفر جدید برای بیمه کارگران ساختمانی در آینده نزدیک ایجاد می‌شود که این امر شامل پایش آمارها و درصدی اضافه بر حق بیمه خواهد بود.