افزایش ۳۴ درصدی خطر زوال عقل با ۲۰ نخ سیگار در روز

پژوهش دانشگاه کریتین بر ۲.۸ میلیون نفر نشان می‌دهد مصرف روزانه ۲۰ نخ سیگار خطر ابتلا به زوال عقل را ۳۴ درصد افزایش می‌دهد و ترک آن اثرات مثبت دارد.

پژوهشگران دانشگاه کریتین در استرالیا با بررسی داده‌های جمع‌آوریشده از حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ارتباط مستقیم و معناداری میان تعداد سیگارهای کشیده‌شده در روز و بروز بیماری‌های تخریب‌کننده مغز کشف کردند. این مطالعه که نتایج آن در نشریه معتبر علمی "ای‌کلینیکال مدیسین" منتشر شده است، هشدار جدیدی درباره پیامدهای جدی مصرف دخانیات بر سلامت شناختی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که هرچه تعداد سیگارهای روزانه بیشتر شود، خطر ابتلا به زوال عقل به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

نرخ خطر در مصرف روزانه ۲۰ نخ سیگار

یافته‌های این پژوهش گسترده نشان می‌دهد که خطر ابتلا به زوال عقل در افرادی که روزانه ۱۰ نخ سیگار مصرف می‌کنند، ۱۶ درصد بیشتر از افرادی است که هرگز سیگار نکشیده‌اند. این نگرانی زمانی به اوج خود می‌رسد که فرد به مصرف ۲۰ نخ سیگار در روز می‌رسد؛ در این حالت، خطر ابتلا به زوال عقل به ۳۴ درصد بالاتر از گروه غیرسیگاری می‌رسد. این آمار دقیق بیانگر آن است که مصرف دخانیات یک فاکتور خطر قابل‌توجه و مستقل برای سلامت مغز محسوب می‌شود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

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نقش دانشگاه کریتین در کشف مکانیسم اثر سیگار

این مطالعه با سرپرستی محققان دانشگاه کریتین انجام شده و تأیید می‌کند که مصرف سیگار تنها به آسیب‌های قلبی و ریوی محدود نمی‌شود، بلکه ارتباط وثیقی با افزایش احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر و زوال عقل عروقی دارد. به‌طور کلی، نتایج این بررسی علمی نشان داد که خطر ابتلا به زوال عقل در سیگاری‌ها به‌طور میانگین ۳۱ درصد بیشتر از کسانی است که تجربه مصرف سیگار را نداشته‌اند. این یافته‌ها شواهد جدیدی را در اختیار جامعه پزشکی قرار می‌دهد تا توجه بیشتری به تأثیر مستقیم دخانیات بر عملکرد شناختی مغز معطوف کنند.

موضع ماریو سرفو درباره اهمیت سلامت مغز

ماریو سرفو، پژوهشگر اصلی این مطالعه، بر این باور است که باید نگاه جدیدی به خطرات سیگار داشت. او خاطرنشان کرد که علاوه بر خطرات شناخته‌شده سیگار برای قلب و ریه‌ها و افزایش احتمال ابتلا به سرطان، باید به تأثیر مصرف دخانیات بر سلامت مغز نیز توجه بیشتری شود. این اظهارنظر نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در کمپین‌های آموزشی عمومی است تا افراد از عواقب فراموش‌شده مصرف سیگار برای حافظه و تفکر آگاه شوند و بتوانند تصمیمات سالم‌تری برای آینده خود بگیرند.

تأثیر مثبت ترک سیگار بر کاهش ریسک زوال عقل

یکی از امیدبخش‌ترین بخش‌های این پژوهش، بررسی وضعیت افرادی است که سیگار را ترک کرده‌اند. نتایج نشان داد افرادی که سیگار را ترک کرده‌اند، در مقایسه با کسانی که هرگز سیگار نکشیده‌اند، با خطر بیشتری برای ابتلا به زوال عقل مواجه نیستند. همچنین خطر ابتلا به این بیماری در افرادی که سیگار را ترک کرده‌اند، کمتر از کسانی است که همچنان سیگار می‌کشند. با این حال، پژوهشگران تاکید کردند که این مطالعه ثابت نمی‌کند مصرف سیگار مستقیماً باعث زوال عقل می‌شود، اما شواهد تازه‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد ترک سیگار ممکن است خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد.

پیشنهادات بلاسم استفان برای آگاهی‌رسانی عمومی

بلاسم استفان، یکی از نویسندگان این پژوهش، خواستار آن شد که سلامت مغز نیز در بحث‌های مربوط به خطرات مصرف سیگار و فواید ترک آن مورد توجه قرار گیرد. پژوهشگران تأکید کردند که کارزارهای کنترل مصرف دخانیات باید گسترش یابد تا علاوه بر هشدار درباره خطرات شناخته‌شده سیگار، تاثیر آن بر عملکرد مغز و توانایی‌های شناختی نیز اطلاع‌رسانی شود. آن‌ها پیشنهاد کردند که هشدارهای مربوط به سلامت مغز روی بسته‌های سیگار درج شود و این موضوع در برنامه‌های ترک سیگار نیز گنجانده شود تا آگاهی عمومی درباره پیامدهای مصرف دخانیات افزایش یابد.

اقدامات بعدی و ضرورت مطالعات آینده

پژوهشگران همچنین خواستار انجام مطالعات بیشتری شدند تا مشخص شود آیا زمان ترک سیگار و مدت‌زمان سپری‌شده از ترک آن بر میزان خطر ابتلا به زوال عقل تأثیر می‌گذارد یا نه. این سوال کلیدی می‌تواند به تعیین پروتکل‌های دقیق‌تر برای درمان و پیشگیری کمک کند. در حالی که شواهد فعلی قوی هستند، بررسی طولانی‌مدت‌تر افراد ترک‌کننده سیگار می‌تواند نشان دهد که آیا آسیب‌های ناشی از سیگار به‌طور کامل قابل برگشت است یا خیر. این داده‌ها در نهایت می‌توانند سیاست‌گذاران بهداشتی را در تدوین برنامه‌های موثرتر برای کاهش بار بیماری‌های زوال عقل در جامعه یاری رسانند.