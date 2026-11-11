افزایش قیمت نفت در تنگه هرمز / برنت به ۹۲ دلار رسید

قیمت نفت خام برنت با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تنگه هرمز به ۹۲ دلار و ۲۰ سنت رسید. بررسی عوامل ژئوپلیتیک و ذخایر آمریکا.

قیمت نفت در بازارهای جهانی در معاملات روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (معادل ۲۰ آبان ۱۴۰۵)، تحت تاثیر مستقیم تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز قرار گرفت و روندی افزایشی به خود گرفت.

تحلیل محرک‌های اصلی افزایش قیمت

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت خام برنت با رشد ۰.۷۸ درصدی توانست به رقم ۹۲ دلار و ۲۰ سنت در هر بشکه برسد که نشان‌دهنده فشار شدید خریداران برای پوشش ریسک‌های احتمالی است.

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همزمان با این اتفاق، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افزایش ۰.۵۷ درصدی، در محدوده ۸۶ دلار و ۵۳ سنت معامله شد و تأیید کرد که تنش‌های منطقه‌ای بر شاخص‌های کلیدی انرژی اثرگذار بوده است.

نقش ژئوپلیتیک و حملات به کشتی‌ها

مهم‌ترین عامل حمایت‌کننده از قیمت نفت در معاملات امروز، گزارش‌های منتشر شده درباره حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در مسیرهای انتقال انرژی بود که نگرانی معامله‌گران را نسبت به احتمال اختلال جدی در جریان عرضه نفت افزایش داد.

مسیر تنگه هرمز همواره به عنوان یک گلوگاه حیاتی شناخته می‌شود و هرگونه تهدید علیه ناوگان حمل و نقل در این منطقه، بلافاصله واکنش‌های قیمتی فوری در بازارهای جهانی ایجاد می‌کند.

عوامل تعدیل‌کننده و پیش‌بینی آینده

در مقابل فشارهای افزایشی ناشی از تنش‌های امنیتی، داده‌های جدید نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ششم نوامبر، به میزان ۹ میلیون بشکه افزایش یافته است که می‌تواند مانعی برای ادامه جهش قیمت‌ها باشد.

بازار جهانی نفت در شرایطی با نوسان همراه است که از یک سو نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و احتمال اختلال در عرضه، فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند و از سوی دیگر، تحولات مربوط به سطح ذخایر نفتی و چشم‌انداز عرضه جهانی، همچنان بر روند معاملات اثرگذار است.