افزایش قیمت طلا به بالاترین سطح دو هفته اخیر

قیمت هر اونس طلا با افزایش ۱.۹ درصدی به ۴۱۳۴ دلار رسید. تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق خزانه، فلز گرانبها را به بالاترین سطح دو هفته اخیر رساند.

قیمت هر اونس طلای فوری در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، با رشد ۱.۹ درصدی به رقم ۴۱۳۴ دلار و ۸۳ سنت رسید. این تغییرات قیمتی نشان‌دهنده ثبت بالاترین سطح برای فلز زرد طی دو هفته اخیر است که از تاریخ ۲۲ اکتبر تاکنون مشاهده نشده است.

تحلیل محرک‌های اصلی رشد قیمت

عامل اصلی این جهش قیمتی، پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده بود که منجر به تضعیف اندک ارزش دلار آمریکا شد. کاهش ارزش دلار باعث می‌شود خرید طلایی که با ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها مقرون‌به‌صرفه‌تر گردد و تقاضا افزایش یابد.

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همزمان با این رویداد سیاسی، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نیز تحت تاثیر قرار گرفت. این نرخ طی معاملات شبانه ۶ واحد پایه کاهش یافت و در آغاز معاملات توکیو یک واحد پایه دیگر افت کرد تا به ۴.۸۷ درصد برسد. این روند نزولی بازده اوراق، فشار ریسک‌گریزی را بر بازارها افزایش داد.

پیش‌بینی تحلیلگران و اهداف قیمتی

لین تران، تحلیلگر بازار در وب سایت XS.com، معتقد است که تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق خزانه به بازگشت قیمت طلا به بالای سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار کمک کرده است. او تاکید کرد که حفظ قیمت در بالای این مرز برای چشم‌انداز بهبود بازار اهمیت زیادی دارد و می‌تواند زمینه را برای افزایش قیمت تا ۴۲۰۰ دلار و پس از آن ۴۴۰۰ دلار فراهم کند.

در همین حال، تحلیلگران بانک آمریکایی سیتی گروپ چهارشنبه اعلام کردند هدف قیمتی هر اونس طلا را برای دوره سه‌ماهه آینده، ۴۵۰۰ دلار تعیین کرده‌اند. این پیش‌بینی بلندمدت نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد بیشتر این فلز گرانبها در ماه‌های آتی است.

انتظارات بازار و داده‌های اقتصادی آینده

فعالان بازار اکنون در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا هستند که قرار است روز جمعه منتشر شود. این گزارش امکان ارزیابی دقیق‌تری از چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا را فراهم خواهد کرد و می‌تواند جهت‌گیری جدیدی در قیمت‌ها ایجاد نماید.

بر اساس گزارش رویترز و ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۲ درصد برآورد می‌کنند. نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر قیمت طلا فشار نزولی می‌آورند، زیرا هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند و ممکن است جذابیت این دارایی را کاهش دهند.