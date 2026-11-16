افزایش مسیرهای پروازی به اروپا در سال ۲۰۲۷

خطوط هوایی بین‌المللی مانند یونایتد و بریتیش ایرویز مسیرهای جدیدی را در سال ۲۰۲۷ راه‌اندازی می‌کنند که دسترسی به اروپا و آمریکای لاتین را تسهیل می‌کند.

در سال ۲۰۲۷ شبکه حمل‌ونقل هوایی اروپا با راه‌اندازی چندین مسیر پروازی جدید و گسترش خدمات به مقاصد دوردست، شاهد تحولی قابل‌توجه در اتصالات جهانی خواهد بود. شرکت‌های هواپیمایی پیشرو از هم‌اکنون برنامه‌های به‌روزشده خود را منتشر کرده‌اند که شامل پیوندهای تاریخی میان بلیز و فرانکفورت و همچنین اولین اتصال مستقیم ژنو به آمریکای لاتین است. این توسعه‌های استراتژیک فرصت‌های تازه‌ای را برای مسافران بین‌قاره‌ای فراهم کرده و تنوع مسیرهای دریایی و هوایی را به شدت افزایش می‌دهد.

توسعه شبکه آئرومکسیکو و ایزی‌جت

شرکت هواپیمایی مکزیکی آئرومکسیکو از ۲۸ مارس با چهار پرواز هفتگی از مکزیکو سیتی، شهر میلان را به شبکه خود اضافه می‌کند. این حرکت دومین اتصال این شرکت با ایتالیا را در کنار رم به رسمیت می‌شناسد. از ۱۳ آوریل، آئرومکسیکو مسیر جدیدی میان گوادالاخارا و فرودگاه پاریس شارل دو گل را با سه پرواز هفتگی برقرار خواهد کرد. شرکت ایزی‌جت نیز ۱۸ مسیر جدید از ۱۰ فرودگاه بریتانیا را در نظر گرفته است. این شرکت اجازه پرواز به بارسلون و مایورکا را برای آبردین فراهم می‌کند و ادینبرو مسیر بیلبائو را در کنار رم، هامبورگ و تیوات به شبکه خود اضافه خواهد کرد.

Also read گزارش نیویورک تایمز درباره ربودن فرماندگان سپاه توسط موساز برای یافتن رون آراد

گسترش خدمات نروویجین و بروکسل ایرلاینز

شرکت هواپیمایی نروویجین نروژ و دانمارک را به مقاصد اسپانیایی متصل خواهد کرد. از ۲۴ مارس، این شرکت مسیر اسلو به سویل را با دو پرواز هفتگی راه‌اندازی می‌کند. این خدمت فصلی تا ۱۶ ژوئن برقرار است و سپس از ۱۸ اوت تا ۳۰ اکتبر از سر گرفته می‌شود. نروویجین همچنین در تابستان کپنهاگ و سانتیاگو ده کومپوستلا را به هم متصل خواهد کرد. شرکت بروکسل ایرلاینز نیز از ۲۹ مارس نخستین پرواز خود میان بروکسل و قاهره را راهی خواهد کرد. این پرواز پنج بار در هفته انجام می‌شود و این شرکت بلژیکی قصد دارد ابتدا این مسیر را به‌طور فصلی و تنها در تابستان اجرا کند، اما بلندپروازی دارد آن را به خدمتی در تمام طول سال گسترش دهد.

مسیرهای جدید بریتیش ایرویز در بهار و تابستان

از ۲۹ مه، بریتیش ایرویز کلیمانجارو که بلندترین کوه آفریقا در آن واقع شده، و زنگبار را به شبکه خود اضافه خواهد کرد. این پروازها سه بار در هفته از لندن گیتویک انجام می‌شوند و تا ۳۱ اکتبر ادامه خواهند داشت. بریتیش ایرویز تغییراتی در شبکه لندن خود ایجاد می‌کند و پروازهای فرودگاه لندن سیتی را جایگزین می‌کند. از ۱ مه، پروازها به پروجا در ایتالیا به‌جای لندن سیتی از ترمینال ۵ فرودگاه لندن هیثرو انجام خواهند شد. برای مسافرانی که مقصدشان یونان است، مسیر لندن هیثرو-اسکیاتوس نیز از ۲۰ مه آغاز می‌شود.

توسعه شبکه یونایتد و خدمات لاتام

در بزرگ‌ترین توسعه شبکه در تاریخ خود، شرکت آمریکایی یونایتد در سال ۲۰۲۷ ده شهر را به شبکه بین‌المللی خود اضافه خواهد کرد. این شامل پروازهای روزانه از نیوآرک به لوکزامبورگ از ۲ آوریل و از واشنگتن دالس به تولوز از ۲۶ آوریل است. آوریل شاهد اولین پرواز مستقیم میان ژنو و آمریکای لاتین خواهد بود، مسیری که با راه‌اندازی پرواز سائو پائولو-ژنو-سائو پائولو شرکت لاتام ایرلاینز برازیل سه بار در هفته انجام می‌شود. ژان فرانسوا دو سوسور، مدیرعامل فرودگاه ژنو، گفت: با راه‌اندازی اولین خدمت مستقیم میان ژنو و آمریکای لاتین، شرکت لاتام ایرلاینز در حال رقم زدن رویدادی تاریخی است و به‌طور چشمگیری اتصال بین‌المللی منطقه ما را افزایش می‌دهد.

افزایش اتصالات به آمریکا و کانادا

همچنین مسیر جدید فرانکفورت به کلمبوس در ایالت اوهایو توسط لوفتهانزا راه‌اندازی می‌شود. از ۵ مه، این مسیر لوفتهانزا را به نخستین شرکت هواپیمایی اروپایی تبدیل می‌کند که پرواز بدون توقف به این ایالت آمریکا انجام می‌دهد. از ۱ ژوئن، شرکت دیسکاور ایرلاینز پروازهایی از فرانکفورت به ادمونتون در کانادا آغاز خواهد کرد. این سه پرواز هفتگی، این مسیر را به تنها خدمت بدون توقف میان آلمان و این شهر کانادایی تبدیل می‌کند. شرکت هواپیمایی ملی سوئیس مقصدی در جنوب فرانسه را به شبکه خود اضافه خواهد کرد. از ۲۵ ژوئن تا ۲۳ اوت، سوئیس مسافران را دو بار در هفته از زوریخ به تولوز متصل می‌کند.