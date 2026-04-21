گزارشی از تشدید تهدیدات حوثی‌ها، واکنش اتحادیه اروپا به وضعیت تنگه هرمز و هشدارهای داخلی درباره شرایط بحرانی ایران و امنیت دریایی.

عبدالملک الحوثی، رهبر گروه حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در اظهاراتی چالش‌برانگیز اعلام کرد که حتی در صورت برقراری آتش‌بس میان تهران و واشینگتن، درگیری‌ها در منطقه پایان نخواهد یافت. وی تأکید کرد که هرگونه توقف در عملیات‌های نظامی صرفاً یک آتش‌بس موقت در دل یک نبرد مستمر است و بدون تردید دوره‌های جدیدی از رویارویی در پیش خواهد بود.

در همین حال، کایا کالاس، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تأکید بر لزوم حفظ امنیت مسیرهای دریایی، اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه بر سر اعمال تحریم‌های جدید علیه مقامات جمهوری اسلامی که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با اقدامات تهدیدآمیز مختل کرده‌اند، به توافق رسیده‌اند. کالاس با تصریح بر اینکه آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز غیرقابل مذاکره است، وضعیت کنونی این آبراه حیاتی را خطرناک توصیف کرد و افزود که ماموریت امنیت دریایی اتحادیه اروپا سریع‌ترین راهکار برای تضمین امنیت انرژی و تجارت جهانی در خلیج فارس خواهد بود. در تحولی دیگر، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با انتشار یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به وضعیت دفاعی کشور هشدار داد. وی با اشاره به ناتوانی در حفاظت از حریم هوایی و زیرساخت‌های حیاتی، تندروها را به لجاجت متهم کرد و تنها راه نجات ایران از بن‌بست کنونی را دستیابی به یک توافق عادلانه دانست. وی این پرسش را مطرح کرد که مسئولان فعلی در برابر ویرانی احتمالی وطن چه پاسخی برای ملت خواهند داشت. همزمان، سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش داد که از آغاز تنش‌های میان آمریکا و ایران، حداقل ده دریانورد در حملات به کشتی‌های تجاری جان باخته‌اند که این امر منجر به واکنش شرکت‌های بزرگ کشتیرانی شده است. شرکت مرسک، به عنوان یکی از بزرگترین غول‌های حمل‌ونقل دریایی جهان، تأکید کرد که وضعیت تنگه هرمز به قدری ناپایدار و پرمخاطره است که امکان تداوم فعالیت‌های عادی در آن وجود ندارد. از سوی دیگر، تحرکات دیپلماتیک در پشت پرده همچنان ادامه دارد. در حالی که اخبار تأیید نشده‌ای از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان برای مذاکره با تهران به گوش می‌رسد، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه مذاکره را مشروط به پذیرش شروط جمهوری اسلامی دانسته و تأکید کرده است که در صورت عدم امنیت سواحل ایران، امنیت کل منطقه به خطر خواهد افتاد. وی همچنین رویکرد دولت ترامپ را ناشی از درک غلط از ژئوپلیتیک منطقه دانست. در همین حال، سنتکام اعلام کرد که در پی محاصره دریایی در سواحل جنوبی ایران، دست‌کم ۲۸ کشتی تجاری ناچار به تغییر مسیر شده و به بنادر اصلی خود بازگشته‌اند. همچنین ارتش اسرائیل از نقض‌های موردی آتش‌بس در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده است که نیروهای این ارتش در سه عملیات جداگانه، تهدیدات امنیتی فوری را شناسایی و خنثی کرده‌اند تا از گسترش تنش‌های زمینی جلوگیری شود. کایا کالاس نیز در پایان نشست‌های بروکسل خاطرنشان کرد که علی‌رغم فشارهای برخی جریان‌ها، اجماع کافی برای تعلیق توافق همکاری‌های اتحادیه اروپا با اسرائیل وجود ندارد و دیپلماسی در این زمینه با احتیاط دنبال خواهد شد





