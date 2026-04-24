گزارشی جدید نشان میدهد که سرمایهگذاری در شرکتهای تولیدکنندۀ تسلیحات هستهای به طور چشمگیری افزایش یافته و این امر میتواند به تشدید رقابت تسلیحاتی در جهان منجر شود.
گزارشی نگرانکننده از افزایش سرمایهگذاری در صنایع تولید تسلیحات هستهای منتشر شده است. این گزارش که توسط کارزار بینالمللی برای نابودی سلاحهای هستهای ( آیکَن ) و گروه پَکس تهیه شده، نشان میدهد که تعداد مؤسسات مالی و اقتصادی درگیر در تأمین مالی شرکتهای فعال در این حوزه، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سالانۀ «روی بمب سرمایهگذاری نکنید»، تا پاییز ۱۴۰۴، ۳۰۱ بانک، صندوق بازنشستگی، شرکت بیمه و دیگر مؤسسات مالی در تأمین مالی یا سرمایهگذاری مستقیم در شرکتهای تولیدکنندۀ جنگافزار هستهای نقش داشتهاند که این رقم نسبت به دورۀ یکسالۀ قبل، ۱۵ درصد افزایش نشان میدهد. این افزایش، معکوسشدن روند کاهشی سالهای قبل را نشان میدهد و هشداری جدی در مورد تشدید رقابت تسلیحاتی است.
این در حالی است که درگیریهای بینالمللی در حال افزایش و هزینههای نظامی کشورهای مختلف نیز در حال رشد است. سوزی اسنایدر، مدیر برنامههای آیکَن، این روند را «راهبردی کوتاهمدت و با ریسک بالا» توصیف کرده و هشدار داده که سود بردن از رقابت تسلیحاتی هستهای، تنها با سرمایهگذاری در آن امکانپذیر است.
گزارش جدید نشان میدهد که ۹ کشور مجهز به تسلیحات هستهای، شامل ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، پاکستان، هند، اسرائیل و کرۀ شمالی، در حال مدرنسازی و گسترش زرادخانههای خود هستند و این امر تقاضا برای این نوع تسلیحات را افزایش میدهد. انقضای پیمان استارت نو بین روسیه و آمریکا نیز به این روند دامن زده و ارزش سهام شرکتهای سازندۀ تسلیحات را به شدت افزایش داده است.
برخی دولتهای اروپایی نیز با توجه به تهدید فزایندۀ مسکو و کاهش اعتماد به واشینگتن، سرمایهگذاری در تسلیحات هستهای را ضروری میدانند. این گزارش ۲۵ شرکت درگیر در تولید تسلیحات هستهای را شناسایی کرده و شرکتهای هانیوِل اینترنشنال، جنرال داینامیکز و نورثروپ گرومَن را بهعنوان بزرگترین ذینفعان معرفی میکند. بزرگترین سرمایهگذاران در این شرکتها نیز مؤسسات آمریکایی ونگارد، بلک راک و کپیتال گروپ هستند.
در فاصلۀ دیماه ۱۴۰۲ تا مهرماه ۱۴۰۴، سرمایهگذاران معادل ۷۰۹ میلیارد دلار از سهام و اوراق قرضۀ این شرکتها را در اختیار داشتهاند که افزایشی ۱۹۵ میلیارد دلاری نسبت به دورۀ مشابه قبلی است. همچنین، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار وام و ضمانت مالی به تولیدکنندگان تسلیحات هستهای ارائه شده است که این رقم نیز نسبت به دورۀ قبل، ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
با این حال، گزارش نشان میدهد که برخی مؤسسات مالی توانستهاند بدون سرمایهگذاری در صنایع هستهای نیز سودهای کلانی کسب کنند و ارزش مجموع داراییهای تحت مدیریت مؤسساتی که از این نوع سرمایهگذاریها اجتناب میکنند، تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از چهار هزار میلیارد دلار رسیده است. این گزارش، زنگ خطری برای جامعه بینالمللی است و ضرورت توجه بیشتر به کنترل تسلیحات و جلوگیری از گسترش آنها را یادآوری میکند
