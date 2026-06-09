با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، ایالات متحده به دلیل نگرانی‌های امنیتی، خدمات عادی کنسولی خود در عراق را متوقف کرد. این موضوع باعث شد که هواداران عراقی برای دریافت ویزای جام جهانی با مشکلاتی روبرو شوند. همچنین، فهرست دولت ترامپ برای اعمال ممنوعیت یا محدودیت بیشتر در صدور ویزا برای برخی کشورها، شامل چهار تیم حاضر در جام جهانی می‌شود: هائیتی، ایران، سنگال و ساحل عاج. این موضوع باعث شده که شهروندان این کشورها نتوانند ویزای گردشگری مورد توصیه مقامات آمریکایی برای حضور در جام جهانی را دریافت کنند.

تیم ملی عراق در پایان ماه مارس به جام جهانی صعود کرد و عبدالله عدنان بلیت مسابقات کشورش مقابل نروژ و فرانسه را خرید. او می‌گوید که حضور در ورزشگاه، تشویق کردن و دیدن تیم کشورش برایش به اندازه تمام دنیا ارزش دارد.

بررسی داده‌های سفر توسط سرویس جهانی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که هواداران بیش از یک‌چهارم کشورهای حاضر در جام جهانی با ممنوعیت‌های سفر یا موانع جدی برای دریافت ویزا روبه‌رو هستند. با این حال، عراق در فهرست کشورهای مشمول ممنوعیت سفر دولت دونالد ترامپ قرار ندارد. پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، ایالات متحده به دلیل نگرانی‌های امنیتی، خدمات عادی کنسولی خود در عراق را متوقف کرد.

این بدان معناست که الان جایی در عراق نیست که عدنان و دیگر هواداران عراقی بتوانند برای دریافت ویزا در مصاحبه حضوری شرکت کنند. بنابراین، عدنان تصمیم گرفت برای دریافت ویزا به سفارت آمریکا در اردن مراجعه کند. اما هنگامی که برای وقت مصاحبه خود حاضر شد، کارکنان سفارت به او گفتند چون شهروند اردن نیست، امکان صدور ویزا برای او وجود ندارد





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