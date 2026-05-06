این یادداشت به بررسی مشکلات موجود در برنامه‌سازی و اجرای رسانه ملی می‌پردازد و بر لزوم توجه بیشتر به کیفیت اجرا، انتخاب حرفه‌ای مجریان و تولید محتوای جذاب تاکید می‌کند. از جمله چالش‌های مطرح شده، طرح پرسش‌های سطحی، خودنمایی مجریان، ضعف در گویندگی و تکرار چهره‌های ثابت در تولید برنامه‌ها است که به تضعیف اعتبار رسانه و فاصله گرفتن از مخاطبان منجر شده است.

رسانه ملی در هر جامعه‌ای نقشی فراتر از یک ابزار سرگرمی دارد. این رسانه می‌تواند با تولید محتوای حرفه‌ای و هدایت درست برنامه‌ها، به ارتقای سطح فرهنگ عمومی، افزایش آگاهی اجتماعی و تقویت هویت ملی کمک کند.

میلیون‌ها مخاطب هر روز با برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در ارتباط هستند و طبیعی است که کیفیت اجرا، نوع پرسش‌ها، شیوه طرح موضوعات و حتی لحن مجریان، در شکل‌گیری سلیقه و نگاه مخاطبان تاثیرگذار باشد. به همین دلیل انتظار می‌رود رسانه‌ای با چنین جایگاهی، در انتخاب مجریان، طراحی برنامه‌ها و نحوه ارائه محتوا، حساسیت و دقت بیشتری به خرج دهد.

با این حال گاهی در برخی برنامه‌ها اتفاقاتی رخ می‌دهد که نه تنها با این انتظار فاصله دارد، بلکه سطح برنامه‌سازی را نیز زیر سوال می‌برد. برای نمونه در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، مجری از مخاطبان می‌پرسد: «طبق بیان قرآن کریم، حضرت داود در کدام جنگ پیروز شدند؟ » اما در میان گزینه‌های پاسخ، علاوه بر «جنگ جالوت»، مواردی مانند «8 سال جنگ با رژیم بعث عراق»، «جنگ ۳۳ روزه لبنان» و «جنگ ۱۲ روزه» نیز قرار داده می‌شود.

طرح چنین پرسشی در رسانه‌ای که قرار است مرجع فرهنگی و آموزشی باشد، نه تنها سطح دانش دینی را به بازی می‌گیرد، بلکه مخاطب را نیز با نوعی شوخی سطحی و بی‌تناسب روبه‌رو می‌کند. از سوی دیگر، در بسیاری از برنامه‌ها اجرای حرفه‌ای نیز جای خود را به نوعی خودنمایی داده است.

گاهی مجری به جای آنکه در خدمت موضوع برنامه باشد، توجه مخاطب را به سمت خود جلب می‌کند؛ از رشته تحصیلی و سال تولدش می‌گوید و حتی پیام‌هایی را که درباره خودش ارسال شده، با آب و تاب برای مخاطبان می‌خواند. در چنین فضایی، محتوا به حاشیه می‌رود و اجرا به نمایش فردی تبدیل می‌شود؛ درحالی که مجری حرفه‌ای باید آن‌قدر هوشمندانه پیام برنامه را منتقل کند که حضور شخصی‌اش در حاشیه قرار گیرد.

مشکل دیگر به کیفیت صدا و توانایی گویندگی بازمی‌گردد. صدای مناسب و دلنشین نخستین شرط ورود به عرصه گویندگی است. اما گاهی در برخی برنامه‌ها صداهایی شنیده می‌شود که نه تنها جذاب نیستند بلکه برای مخاطب آزاردهنده‌اند.

در کنار این مساله، ضعف در مطالعه و ناآشنایی با مبانی اجرا نیز باعث شده است برخی مجریان نتوانند ارتباط موثری با مخاطب برقرار کنند؛ در حالی که در میان جوانان علاقه‌مند به گویندگی، استعدادهای قابل‌توجهی وجود دارد که کمتر فرصت حضور در رسانه را پیدا می‌کنند. همین وضعیت در تولید برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و تلویزیونی نیز دیده می‌شود.

تکرار برخی چهره‌های ثابت در عرصه برنامه‌سازی، از خلاقیت و تازگی آثار کاسته و باعث شده بسیاری از تولیدات رسانه‌ای جذابیت گذشته را نداشته باشند. این درحالی است که در دوره‌ای نه چندان دور، رادیو و تلویزیون میزبان مجری ـ مولفانی بود که فراتر از خواندن یک متن، به اجرای رسانه‌ای به عنوان یک مسوولیت فرهنگی نگاه می‌کردند و تلاش داشتند سطح سلیقه و دانش مخاطبان را ارتقا دهند.

اگر رسانه قرار است نقش موثری در فرهنگ‌سازی ایفا کند، نخست باید با تولید برنامه‌های جذاب، مخاطب را با خود همراه کند و سپس با صداقت و حرفه‌ای‌گری، اعتماد او را به دست آورد. بی‌توجهی به این اصول، به تدریج سرمایه اجتماعی رسانه را فرسوده می‌کند.

رسانه ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در شیوه انتخاب مجریان، طراحی برنامه‌ها و توجه به کیفیت اجراست؛ چراکه ادامه این روند نه تنها به تضعیف اعتبار رسانه می‌انجامد، بلکه فاصله آن با مخاطبان را نیز روزبه‌روز بیشتر خواهد کرد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

رسانه ملی کیفیت اجرا برنامه‌سازی مجری گویندگی

United States Latest News, United States Headlines