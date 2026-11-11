قیمت نفت برنت به ۹۱ دلار و ۶۲ سنت و WTI به ۸۵ دلار و ۴۹ سنت رسید. استراتژیست نیسان سکیوریتیز و افزایش ذخایر آمریکا در سه ماه اخیر را عامل اصلی کاهش قیمت‌ها می‌داند.

قیمت نفت خام برنت با کاهش یک دلار و ۱۴ سنت معادل ۱.۲ درصد، به عدد ۹۱ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. در همین حال، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت یا WTI نیز با یک دلار و ۴ سنت افت معادل ۱.۲ درصد، به قیمت ۸۵ دلار و ۴۹ سنت معامله شد.

عوامل کاهشی در بازار نفت و امید به آتش‌بس

این کاهش قیمت‌ها پس از آن رخ داد که روز چهارشنبه نفت برنت حدود ۱.۴ درصد و شاخص نفت آمریکا حدود ۰.۶ درصد افزایش یافته بودند. با این حال، قیمت‌ها روز قبل از آن به پایین‌ترین سطح در دو ماه اخیر رسیده بودند. هیرویوکی کیکوکاوا، استراتژیست ارشد شرکت نیسان سکیوریتیز اینوستمنت، دلیل این روند را انتظار برای برقراری آتش‌بس میان روسیه و اوکراین و همچنین عدم تشدید تنش‌ها در مورد ایران پیش از نشست سران آمریکا و چین در هفته آینده دانست.

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نقش مناقشات خاورمیانه و تنگه هرمز در ثبات بازار

کیکوکاوا افزود که با وجود این کاهش، عدم قطعیت‌های موجود پیرامون تنگه هرمز مانع از سقوط شدید بازار می‌شود. در همین راستا، مذاکره‌کنندگان روسیه و اوکراین در جریان دو روز مذاکرات صلح در ابوظبی که روز چهارشنبه به پایان رسید، بر سر تبادل گسترده زندانیان به توافق رسیدند. میانجی‌های آمریکایی اعلام کردند که همچنان اختلاف‌نظرهایی بر سر مسائل کلیدی دیگر از جمله موضوعات ارضی باقی مانده است.

واکنش‌های سیاسی و تولید نفت اوپک پلاس در اکتبر

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اظهار کرد که کی‌یف امیدوار است در سال جاری به نتایج ملموسی برای حل‌وفصل جنگ دست یابد. از سوی دیگر، بر اساس گزارش رویترز، تولید نفت خام گروه اوپک پلاس در اکتبر جهش یافت که دلیل اصلی آن افزایش چشمگیر تولید عربستان سعودی بود. این افزایش تولید در حالی رخ داد که اختلال در محموله‌های عبوری از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

افزایش ذخایر نفتی آمریکا و تعطیلی ادارات دولتی

به گفته منابع بازار و با استناد به داده‌های موسسه امریکن پترولیوم، ذخایر نفت خام آمریکا طی هفته گذشته ۹ میلیون بشکه افزایش یافته است. آمار رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود. انتشار این آمار به دلیل تعطیلی سراسری روز چهارشنبه در آمریکا، یک روز به تعویق افتاده است.

پیش‌بینی‌های آینده و تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک

تحلیلگران بازار اشاره می‌کنند که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت‌های حامل‌های انرژی داشته باشد. با این حال، تداوم اختلالات در تنگه هرمز و تصمیمات اوپک پلاس همچنان از عوامل کلیدی تعیین‌کننده روند قیمت‌ها در روزهای آینده خواهند بود. داده‌های آینده نشان خواهد داد که آیا افزایش ذخایر آمریکا می‌تواند فشار نزولی را بر قیمت‌ها افزایش دهد یا خیر.