بازار طلا و سکه در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۵ وارد روند نزولی شد. با افت اونس جهانی به زیر ۳۸۰۰ دلار و کاهش قیمت دلار به ۲۶۶ هزار تومان، قیمت سکه امامی به ۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

بازار طلا و سکه در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ وارد کانال منفی شد و روند نزولی خود را با شدت بیشتری دنبال کرد. این کاهش قیمت‌ها مستقیماً تحت تأثیر افت قیمت انس جهانی طلا و همچنین کاهش نرخ ارز در بازار داخلی رخ داده است. قیمت دلار در این روز با کاهش هزار تومانی نسبت به معاملات روز قبل، به رقم ۲۶۶ هزار تومان رسید که این امر فشار بیشتری بر بازار داخلی وارد کرد.

تحلیل قیمت انس جهانی و تاثیر آن بر بازار داخلی

انس جهانی طلا در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ کانال مهم ۳۸۰۰ دلاری را از دست داد و در محدوده ۳۷۷۰ دلار معامله شد. این افت ارزش جهانی، زمینه‌ساز ریزش قیمت‌ها در بازار داخلی ایران شد. همزمان با کاهش ارزش دلار که به ۲۶۶ هزار تومان رسید، ترکیب این دو عامل باعث شد تا خریداران وارد بازار نشوند و فروشندگان برای نقد کردن موجودی خود اقدام به عرضه کنند. این روند باعث شد تا قیمت تمامی انواع سکه و طلا با کاهش همراه شود.

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وضعیت قیمت سکه امامی و بهار آزادی در چهارشنبه

سکه امامی در این روز با کاهش ۷۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، روی رقم ۲۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. سکه بهار آزادی نیز بیشترین افت قیمت را در بین قطعات اصلی ثبت کرد و با ریزش دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۲۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. این دو قطعه با وجود نوسانات شدید، همچنان تحت تاثیر مستقیم نوسانات ارزی و جهانی قرار دارند و روند نزولی آن‌ها ادامه دارد.

نرخ نیم‌سکه و ربع سکه در بازار روز چهارشنبه

نیم‌سکه با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و ربع سکه نیز با افت ۴۰۰ هزار تومانی، روی قیمت ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. تنها موردی که در بازار سکه امروز شاهد کاهش قیمت نبودیم، سکه گرمی بود که با ثبات کامل و قیمت ۳۶ میلیون تومان به معامله رسید. این تفاوت در نوسانات نشان‌دهنده حساسیت بیشتر قطعات بزرگ‌تر به تغییرات لحظه‌ای قیمت دلار و انس است.

کاهش قیمت طلای ۱۸ عیار و مثقال طلا در اتحادیه

بر اساس اعلام سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت مثقال طلا در چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با افت ۵۵۰ هزار تومانی به رقم ۱۰۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۱۲۶ هزار تومانی، روی قیمت ۲۴ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان ثابت ماند. این اعداد نشان‌دهنده فشار مداوم بر حلقه‌های واسطه و صنف طلا و جواهر است که سعی می‌کنند با حفظ حاشیه سود کم، معاملات را در این شرایط راکد ادامه دهند.

بررسی چشم‌انداز بازار و انتظارات معامله‌گران

با توجه به افت انس جهانی و کاهش نرخ دلار، انتظار می‌رود که روند کاهشی در روزهای آینده نیز ادامه یابد. معامله‌گران در بازار طلا و سکه، با رصد دقیق تحولات بازارهای جهانی و وضعیت ارز در تهران، تصمیمات خرید و فروش خود را می‌گیرند. ثبات نسبی سکه گرمی در کنار کاهش سایر قطعات، نشان می‌دهد که تقاضا برای این قطعه کوچک‌تر کمتر شده است. همچنین کاهش قیمت‌ها می‌تواند انگیزه‌ای برای ورود صرافی‌ها و فروشندگان باشد تا بازار را با قیمت‌های پایین‌تر به جریان اندازند.