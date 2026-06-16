نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حالی که بازار طلا و سکه پس از کاهش چند روزه معامله میشود، هشدار میدهد با وجود افت قیمتها، بخش عمده این کاهش تخلیه شده و احتمال ریزشهای شدید جدید در شرایط فعلی پایین است. او کاهش نرخ ارز و امید به توافق سیاسی را مهمترین عوامل کاهش قیمتها میداند و پیشبینی میکند تا پایان هفته نوسانات محدودی در بازار پیش بیاید.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ، با اشاره به افت اخیر قیمتها تأکید کرد بخش عمده این کاهش در بازار تخلیه شده و احتمال ریزشهای شدید جدید در شرایط فعلی پایین است.
امروز بازار طلا و سکه بار دیگر در مسیر نزولی قرار گرفت؛ روندی که تحتتأثیر همزمان کاهش نرخ ارز در بازار داخلی و افزایش انتظارات مثبت از تحولات سیاسی و احتمال امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا شدت گرفته است. در معاملات امروز، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افتی معادل ۷۴۳ هزار تومان، به کانال ۱۵ میلیون تومان بازگشت و در سطح ۱۵ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد؛ سطحی که بیانگر عقبنشینی محسوس قیمتها نسبت به روزهای گذشته است.
این در حالی است که بازار جهانی طلا مسیر متفاوتی را طی کرده و برخلاف بازار داخلی، با رشد ۲۳ دلاری به سطح ۴۳۴۴ دلار در هر اونس رسیده است؛ موضوعی که بار دیگر شکاف میان روند جهانی و داخلی قیمت طلا را پررنگ کرده است. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند همزمانی کاهش نرخ ارز با مخابره اخبار مثبت سیاسی، مهمترین عامل فشار نزولی بر بازار داخلی بوده است.
در همین حال، کاهش احتمال امضای فوری تفاهمنامه سیاسی نیز تا حدی از شدت هیجانات بازار کاسته و فضای انتظاری جدیدی را شکل داده است؛ فضایی که میتواند جهتگیری کوتاهمدت بازار طلا را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد. در این رابطه، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره چشمانداز بازار طلا پس از قطعی شدن توافق سیاسی و کاهش شدید قیمتها اظهار کرد: در بازارهای جهانی با وجود نوسانات اونس، عامل اصلی افت قیمتها در داخل کشور کاهش نرخ ارز و انتشار اخبار مثبت سیاسی و اقتصادی بود.
مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی نیز در این روند اثرگذار بود و باعث شد قیمت طلا و سکه از ابتدای هفته وارد مسیر نزولی شود. وی افزود: شدت این کاهش از روز گذشته بیشتر شد و امروز نیز شاهد افت قابل توجه قیمتها بودیم. هم اکنون که با شما صحبت می کنم هر گرم طلای ۱۸ عیار در کف کانال ۱۶ میلیون تومان در حال معامله است.
سکه نیز پس از افت حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی روز گذشته، امروز حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیگر کاهش قیمت را تجربه کرد. بذرافشان با اشاره به اینکه این افت قیمت فراتر از تحلیلهای رایج بازار بوده است، گفت: برآورد فعالان بازار این بود که قیمت هر گرم طلا در بهترین حالت در محدوده ۱۷ میلیون تومان به تعادل برسد، اما کاهشها بیش از انتظار بود و طلا به کانال ۱۶ میلیون تومان وارد شد.
به همین دلیل معتقدم بخش عمده افت قیمتها تخلیه شده و احتمال کاهش شدید مجدد چندان بالا نیست. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: ممکن است تا پایان هفته و حتی تا زمان امضای احتمالی توافق، نوساناتی در محدوده یک تا سه درصد و در نهایت تا پنج درصد افزایش یا کاهش داشته باشیم، اما اینکه دوباره شاهد افتهایی مشابه روزهای اخیر باشیم، با توجه به شرایط فعلی بازار ارز و قیمتهای جهانی، بعید به نظر میرسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت طلا در بازار داخلی نسبت به نرخ ارز و بازار جهانی پایینتر از سطح تعادلی قرار گرفته و اختلافی در حدود مثقالی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، معادل حدود ۴۳۰ هزار تومان در هر گرم، مشاهده میشود. به همین دلیل احتمال ریزشهای سنگین بیشتر را کم میدانم.
بذرافشان درباره رفتار معاملهگران نیز گفت: متأسفانه در کشور ما معمولاً زمانی که قیمتها افزایش پیدا میکند، خریداران از ترس رشد بیشتر وارد بازار میشوند، اما هنگام کاهش قیمت، تقاضا افت میکند؛ در حالی که در چنین شرایطی، اگر بازار به ثبات رسیده باشد، زمان مناسبی برای انجام خرید است. وی با اشاره به وضعیت رکودی بازار افزود: طی هفتههای اخیر و بهویژه در خردادماه، کاهش تقاضا تشدید شده و حجم مبادلات به حداقل رسیده است.
نه فروشندهها به شکل گسترده وارد بازار شدهاند و نه خریداران. تنها افرادی که به هر دلیل نیاز به خرید یا فروش دارند، معاملات خود را انجام میدهند و بازار همچنان در شرایط رکودی قرار دارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا امضای احتمالی توافق در روز جمعه میتواند موجب افت بیشتر قیمتها شود، گفت: اگرچه نمیتوان نوسانات محدود را رد کرد، اما با توجه به اینکه بازار طی یک هفته گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده، احتمال افتهای سنگین مشابه بسیار ضعیف است. ممکن است نوسانهای یک تا سه درصدی رخ دهد، اما ریزشهایی مانند کاهش حدود دو میلیون تومانی هر گرم طلا در یک هفته، با شرایط فعلی بازار جهانی و داخلی دور از انتظار است.
بذرافشان در پایان تأکید کرد: مردم با توجه به削减 قابل توجه قیمتها میتوانند با اطمینان بیشتری مبادلات خود را انجام دهند و نگرانی چندانی بابت افتهای شدید و غیرمنتظره در کوتاهمدت نداشته باشند
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