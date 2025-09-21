هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران با حوادثی تلخ و نگرانکننده در ورزشگاهها همراه بود. از سقوط قطعات فلزی و تعلیق میزبانی تا کیفیت نامناسب زمین و امکانات اولیه، نشانههایی از سوءمدیریت و بیتوجهی به زیرساختها به چشم میخورد. این گزارش به بررسی این مشکلات و پیامدهای آن برای فوتبال ایران میپردازد.
شرق: در روز جمعه، علاوه بر نتایج حاصله در ورزشگاه های مختلف در مسابقات لیگ برتر هفته چهارم، شاهد نمایش کاملی از سوءمدیریت و عملکرد افرادی که به دست روزگار در جایگاههای مدیریتی قرار گرفتهاند، برای هواداران فوتبال بودیم. اتفاقاتی رخ داد که خوشبختانه ختم به خیر شد، اما تضمینی برای عدم تکرار این مشکلات وجود ندارد. یکی از صفحات فلزی سازه ورزشگاه جدا شد و از ارتفاع بالا روی تماشاگران سقوط کرد که خوشبختانه تلفات جانی نداشت.
با توجه به این رویداد، مشخص شد که امتیاز میزبانی ورزشگاه پارس شیراز - که قبلاً مورد تأیید سازمان لیگ قرار گرفته بود - معلق شده است و تا اطلاع ثانوی و تا زمان رفع ایرادات ورزشگاه، هیچ مسابقهای در این ورزشگاه برگزار نخواهد شد. در روزهای اخیر، مسئولان باشگاه فجرسپاسی در تلاش بودند با مدیران فدراسیون فوتبال مذاکره کنند تا سه امتیازی که پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر به دلیل آماده نبودن ورزشگاه خانگی از این تیم کسر شده بود، بازگردانده شود، که با وقوع این حادثه، بعید به نظر میرسد این موضوع محقق شود.\بازی پرسپولیس و چادرملو نیز در ورزشگاه تختی با تساوی بدون گل به پایان رسید، بدون آنکه مصدومیتی برای هیچ یک از دو تیم به وجود آید. ورزشگاهی که هر بخش از زمین آن رنگ و طرح متفاوتی داشت. ورزشگاهی که به گفته جوادی، مدیرکل ورزش استان تهران که ادعا کرده بود آماده است، فاقد هرگونه امکاناتی بود. امید عالیشاه پس از مسابقه در گفتوگو با خبرنگاران گفت که مجبور شدهاند با آب سرد دوش بگیرند، زیرا سیستم گرمایشی ورزشگاه مشکل داشت. چادرملو نیز به دلیل آماده نبودن ورزشگاه خانگی خود، در تهران میزبان پرسپولیس شد تا قطعات این داستان سیاه و خندهدار فوتبال به خوبی و با نظم در کنار هم قرار گیرند. آیا میدانید که چمن ورزشگاه با آب آلوده آبیاری شده بود؟ مانند همیشه و پس از یک حادثه، مسئولان ورزش به یاد آوردند که باید از مصدومان عذرخواهی کنند. مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس بابت اتفاقات رخ داده در ورزشگاه پارس و مصدومیت یک هوادار در بازی تیمهای فجر و ذوبآهن عذرخواهی کرد. عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان فارس، ضمن عذرخواهی از مردم، بر برخورد قانونی با مقصران احتمالی تأکید کرد. مصدوم این حادثه پس از سانحه به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل و تحت درمان قرار گرفت و مدیرکل ورزش فارس نیز با حضور در بیمارستان از او عیادت کرد. خداجو با ابراز تأسف از این حادثه گفت: «این رویداد به طور جدی در دست بررسی است و با عوامل و مقصران احتمالی برخورد قانونی خواهد شد». این جمله که میگویند با مقصران حادثه برخورد میشود، یک عبارت تکراری و کلیشهای است که تنها برای رفع مسئولیت استفاده میشود. واقعیت این است که تاکنون هیچ برخوردی جدی و قاطعی با هیچ یک از مسببان حادثه صورت نگرفته و نخواهد گرفت.\در اراک نیز نمونه دیگری از بیکفایتی مدیران ورزشی به نمایش گذاشته شد؛ اتاق فرمان ورزشگاه اراک با تخممرغهای خالی عایقبندی شده بود. بعد از مسابقه پرسپولیس و چادرملو، طوفان اصلی را کریم باقری به پا کرد. او در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «پایتخت این مملکت سه ورزشگاه دارد که هر سه غیرقابل استفاده هستند». او افزود: «تیمهای پایتخت زمین ندارند، و شهرستانها هم به تهران اضافه شدهاند. آقایان مسئول ورزش اگر نمیتوانید لیگ را تعطیل کنید، اجازه دهید زمینها درست شود بعد بازیها برگزار شود. مسئولان همه در خواب هستند و مشغول کار دیگری هستند». مربی پرسپولیس ادامه داد: «در این زمین، نه ما و نه تیم حریف نمیتوانستیم خوب بازی کنیم. مسئولان بیایند ببینند که میتوان در این زمین بازی کرد؟» کریم باقری از مسئولان خواست تا فکری به حال ورزشگاهها بکنند، در غیر این صورت، همین «دریوری»ها را خواهند شنید. منظور او شعارهای تندی بود که هواداران علیه سرمربی و بازیکنان پرسپولیس سر دادند. سه سال پیش محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، گفته بود امکان ندارد تا چند سال مردم را به ورزشگاه آزادی راه دهند. اکنون این روزها دقیقاً حرفهای او در حال تحقق است. بر اساس آنچه اعلام شده، تا پایان سال 1405 نمیتوان از ورزشگاه آزادی استفاده کرد. محمدعلی ثابتقدم در مورد آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: «در مورد این ورزشگاه در سالهای گذشته مسائلی مانند مقاومسازی و استانداردسازی مطرح بوده است و با توجه به قدمت آن، نیاز به اصلاحاتی در آن وجود داشت. در دوره اخیر که دنیامالی آمده و من نیز در شرکت توسعه حضور یافتم، با پروژهای مواجه بودیم که در حال انجام بود. ضلع غربی حدود 27 درصد از پروژه را به خود اختصاص داده بود. در واقع ضلع غربی از اواخر دیماه راهاندازی شده بود و تا 20 خرداد که بازی تیم ملی با کره شمالی برگزار شد، 23، 24 مسابقه در آنجا برگزار کردیم». مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تأکید کرد: «بعد از آن هم جنگ 12 روزه را داشتیم. در حقیقت در فاصله بهمن تا پایان خرداد و بعد از آن، کارگاه عمرانی ما به دلیل فواصل بازیها، باید قبل و بعد از بازیها به دلیل برگزاری مسابقات تعطیل میشد و این باعث میشد امکان اجرای کار عمرانی مستمر از بین برود. بنابراین با توجه به صحبتهای دنیامالی، وزیر ورزش، کار تا پایان 1405 به طول خواهد انجامید». او در توضیح بیشتر گفت: «ما برای اینکه بتوانیم به اجرای کار عمرانی کمک کنیم و از عواملی که کار این کارگاه را به تأخیر میاندازند، جلوگیری کنیم، به دنبال این هستیم که برای یک کار زیرساختی کامل از بهرهبرداری موقت ورزشگاه جلوگیری کنیم. از سوی دیگر، مسائل دیگری مانند چمن، نور و برق نیز موضوع را به سمتی میبرد که از برگزاری مسابقات فاصله بگیریم
