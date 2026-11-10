سردار سالارکیا از ثبت‌نام ۳۳ میلیون نفر در پویش جان‌فدا و تشکیل ۵۰ درصد بانوان خبر داد و مرکز آموزش ویژه زنان را در میدان آزادی افتتاح کرد.

سردار علیرضا سالارکیا، معاون هماهنگ‌کننده سپاه محمد رسول‌الله بزرگ تهران، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ خبر از افتتاح نخستین مرکز آموزش نظامی عمومی جان‌فدا ویژه بانوان در میدان آزادی تهران داد. این مراسم با حضور جمعی از داوطلبان زن و با هدف آماده‌سازی نیروهای مردمی برای دفاع از کشور برگزار شد.

ثبت ۳۳ میلیون داوطلب و نقش حیاتی بانوان

آمارهای رسمی منتشر شده در این مراسم نشان می‌دهد که نزدیک به ۳۳ میلیون نفر در پویش جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند. در میان این تعداد گسترده، نزدیک به ۵۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده مشارکت گسترده زنان در عرصه‌های دفاعی است. نیروهای مسلح موظف هستند زمینه آمادگی و آموزش این افراد را فراهم کنند تا بانوان نیز بتوانند در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور نقش‌آفرینی کنند.

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تکیه بر توان مردمی برای مقابله با تهدیدات

سردار سالارکیا در این دیدار تأکید کرد که قدرت دفاعی کشور به حضور مردم عزیز و جان‌فداانی متکی است که برای دفاع از کشور در صحنه حضور دارند. وی معتقد است که نیروهای مسلح با اتکا به توان و پشتیبانی مردم می‌توانند از کشور دفاع کنند و بمب هسته‌ای ایران، حضور همین مردم است. این دیدگاه بر اهمیت نقش مردم در مدیریت و هدایت جنگ در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز استوار است.

تاریخچه حضور زنان در دفاع از انقلاب

در دوران هشت سال دفاع مقدس، زنان ایرانی حضور فعالی داشتند و بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ شهیده در کشور داریم. همچنین ۲۲ هزار زن جهادگر و امدادگر در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور و انقلاب فعالیت کردند. امروز نیز بانوان در همه ارکان و اقشار جامعه از جمله زنان خانه‌دار، پزشکان، کارمندان، معلمان و دانش‌آموزان حضور دارند.

تنش‌های منطقه‌ای و واکنش‌های نظامی

در کنار این اقدامات آموزشی، تحولات منطقه‌ای نیز توجه فرماندهان نظامی را جلب کرده است. سپاه پاسداران به استقرار یگان ویژه پهپادی اسکورپیون استرایک آمریکا در منطقه واکنش نشان داده است. همچنین سپاه اعلام کرده که موفق به انهدام و رهگیری یک فروند پهپاد MQ۱ در آسمان جزیره قشم شده است. این رویدادها نشان‌دهنده وضعیت حساس امنیتی در منطقه است.

نقش مردم در مقابله با استکبار جهانی

معاون هماهنگ‌کننده سپاه تهران بزرگ با اشاره به دشمنی آمریکا با ملت ایران اظهار داشت که آمریکایی‌ها سالیان سال در این کشور حضور داشتند و منابع آن را چپاول می‌کردند اما مردم ایران ۴۷ سال پیش آنها را از کشور بیرون کردند. وی اضافه کرد که کینه استکبار جهانی با برگزاری یک نشست نیز برطرف نخواهد شد و مردم ایران بیش از ۴۷ سال است که پای نظام و انقلاب ایستادگی کرده‌اند.