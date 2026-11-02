فرمانده سپاه تهران بزرگ از افتتاح چهارمین پایگاه آموزش عمومی جان‌فدا و سازماندهی نخستین تیپ این نیرو خبر داد. ثبت نام ۳۳ میلیون نفر و اعزام رزمندگان به مناطق عملیاتی از دیگر اقدامات انجام شده است.

سردار حسن‌زاده ، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، در بعدازظهر دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در آیین افتتاحیه چهارمین پایگاه آموزش عمومی نیروی جان‌فدا که در میدان تجریش پایتخت برگزار شد، حضور یافت و به تشریح جزئیات این طرح گسترده دفاعی پرداخت. این مراسم با هدف آماده‌سازی ساختاریافته مردم برای مشارکت در عرصه‌های دفاع از کشور و تقویت آمادگی‌های دفاعی در سطح شهر تهران برگزار گردید.

حسن‌زاده با تاکید بر غافلگیری‌های متوالی آمریکا و جبهه استکبار در برابر حرکت‌های مردمی ملت ایران، خاطرنشان کرد که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دشمنان در محاسبات خود دچار خطاهای فاحش شده‌اند. وی تصریح کرد که آمریکایی‌ها در زمان پیروزی انقلاب، غافلگیر شدند و پس از آن با تحمیل جنگ هشت‌ساله تلاش کردند مانع رشد انقلاب شوند، اما ملت ایران بار دیگر در دفاع مقدس دشمن را متعجب کرد.

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اشتباه محاسباتی دشمنان و آمادگی مردم

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به خطای محاسباتی به عنوان یکی از عوامل اصلی ناکامی دشمنان، یادآور شد که اگر آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به فرمایشات رهبر انقلاب و شهید حاج قاسم سلیمانی توجه می‌کردند، محاسبات دقیق‌تری داشتند. وی افزود که دشمن تصور می‌کرد با حمله مستقیم می‌تواند ظرف چند روز ایران را به تسلیم وادار کند، اما نیروهای مسلح با پاسخ‌های قاطع، این محاسبات را برهم زدند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد که در جریان جنگ ۴۰ روزه نیز دشمن تصور می‌کرد فشارهای جنگی مردم را علیه نظام قرار می‌دهد، اما حضور گسترده زنان، مردان، نوجوانان و جوانان برای حمایت از جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح، بار دیگر محاسبات دشمن را مختل کرد و نشان داد که همبستگی ملی همچنان پابرجاست.

ثبت نام ۳۳ میلیون نفر در پویش جان‌فدا

سردار حسن‌زاده با اشاره به شکل‌گیری پویش مردمی جان‌فدا اعلام کرد که بیش از ۳۳ میلیون نفر در این پویش اعلام آمادگی کردند و این حضور گسترده نیز دشمن را غافلگیر ساخت. وی در ادامه به حضور بیش از ۴۵۰ هزار نفر از جان‌فدایان و بسیجیان در میدان انقلاب تهران در یک رزمایش بزرگ اشاره کرد که در آن سازماندهی و رژه حماسی برای اعلام آمادگی انجام شد.

وی بیان داشت که سپاه و بسیج مسئولیت میزبانی و سازماندهی علاقه‌مندان به مشارکت در آموزش‌های دفاعی را بر عهده گرفتند. حسن‌زاده توضیح داد که پس از اعلام فراخوان برای حضور در دوره‌های آموزشی، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مدت زمان ۱۰۰ دقیقه تکمیل شد و بر همین اساس، برنامه‌های آموزش عمومی، تکمیلی و پیشرفته جان‌فدایان در دستور کار قرار گرفت.

افتتاح پایگاه‌های جدید در میادین تهران

فرمانده سپاه تهران بزرگ از راه‌اندازی پایگاه‌های آموزشی جان‌فدا در نقاط مختلف پایتخت خبر داد و گفت که نخستین پایگاه در میدان امام حسین(ع)، دومین پایگاه در میدان هفت‌تیر و سومین پایگاه نیز امروز در میدان تجریش افتتاح شد. این توسعه فیزیکی نشان‌دهنده گسترش برنامه‌های آموزشی دفاعی در سطح شهر است.

حسن‌زاده از افتتاح پایگاه‌های بعدی در میدان آزادی و باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(س) در منطقه ۱۸ خبر داد و افزود که میدان هفت‌حوض و میدان نبوت نیز از دیگر نقاط پیش‌بینی‌شده برای راه‌اندازی پایگاه‌های آموزشی هستند. وی تصریح کرد که آموزش‌های اولیه در این پایگاه‌ها ارائه می‌شود و مرحله بعدی آموزش‌ها به صورت تکمیلی در پادگان‌ها و مراکز آموزشی بسیج و سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ دنبال خواهد شد.

سازماندهی نخستین تیپ جان‌فدا و اعزام عملیاتی

در ادامه این گزارش، فرمانده سپاه تهران بزرگ از سازماندهی نخستین تیپ جان‌فدا ایران خبر داد و گفت که این تیپ سازماندهی شده، آموزش‌های تکمیلی خود را پشت سر گذاشته و تجهیز شده است. وی افزود که این نیرو برای برگزاری دوره و اردوی عملی و میدان تیر تخصصی آماده می‌شود.

حسن‌زاده با اشاره به استقبال و پیگیری اعضای جان‌فدا برای ادامه آموزش‌ها اظهار کرد که به زودی و با توجه به میزان آمادگی و آموزش‌های طی‌شده، سازماندهی تیپ‌ها و گردان‌های جان‌فدا نیز شکل خواهد گرفت. وی در پایان با بیان اینکه در آینده نزدیک کاروان‌های اعزام رزمندگان جان‌فدا به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور آغاز می‌شود، امیدوار شد که همزمان با هفته بسیج شاهد اعزام این رزمندگان به مناطق عملیاتی باشیم.