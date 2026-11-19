آیین افتتاح حمام تاریخی شاه اصفهان با حضور مقامات استانی و ملی برگزار شد. این بنا پس از مرمت با جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد اشتغال برای ۳۰ نفر، به بهره‌برداری رسید.

آیین افتتاح رسمی حمام تاریخی شاه اصفهان ، روز پنجشنبه بیست و هشتم آبان سال یک هزار و چهارصد و پنج برگزار شد. این رویداد مهم با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان ، علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا و امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان رقم خورد. این بنا که یکی از آثار شاخص معماری دوره صفوی محسوب می‌شود، پس از سال‌ها رها ماندن، مجدداً به چرخه زندگی شهری و گردشگری بازگشت.

جزئیات مرمت و بازگشت به زندگی

حمام شاه که در محدوده میدان امام و بازار مخلص اصفهان واقع شده است، دارای مساحت تقریبی دو هزار مترمربع می‌باشد. این بنای تاریخی با بهره‌گیری از فضاهای گنبدی و طاق‌های سنتی، نمادی از هویت فرهنگی نصف جهان به شمار می‌رود. مرمت و احیای این مجموعه با جذب مشارکت مردمی انجام شده و اکنون با کاربری حمام ایرانی فعالیت خود را آغاز کرده است. در بخش جدید این بنا، خدمات بهداشتی و درمانی در کنار یک مجموعه فرهنگی با محوریت موزه حمام ارائه می‌شود.

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جایگاه مدیران و سرمایه‌گذاران در احیا

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در حاشیه این مراسم از تلاش‌های سرمایه‌گذار مجموعه تقدیر کرد و گفت حفاظت و احیای میراث ارزشمند کشور مرهون حضور افرادی است که با عشق و دغدغه‌مندی وارد این عرصه شده‌اند. او بر حمایت همه‌جانبه مدیریت استان از طرح‌های مرمت و احیای بناهای تاریخی و تسهیل مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه تأکید کرد. این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت ویژه دولت استانی به حفظ هویت تاریخی شهر اصفهان و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای این منظور است.

تأثیرات اقتصادی و اشتغال‌زایی مستقیم

مجری شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا با قدردانی از شهریار شکرانی سرمایه‌گذار این مجموعه، اظهار کرد که تلاش، تعهد و توان فنی او نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای این بنای فاخر تاریخی داشته است. سرپرست صندوق افزود با بهره‌برداری از حمام تاریخی شاه، علاوه بر حفاظت از میراث معماری دوره صفوی، زمینه اشتغال مستقیم برای چهل نفر فراهم شده است. این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای بناهای تاریخی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه اصفهان است.

سرمایه‌گذاری یک همتی در بخش خصوصی

در حاشیه آیین افتتاح، مجری شکری از سرمایه‌گذاری بالغ بر یک همتی بخش خصوصی در حوزه مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی استان اصفهان از دهه هشتاد تاکنون خبر داد. او با اشاره به واگذاری سی و چهار بنای تاریخی استان از طریق صندوق اظهار کرد که از این تعداد، بیست و شش بنا در حال بهره‌برداری و هشت بنا در مرحله مرمت قرار دارند. این آمار گواه تلاش‌های مستمر بخش خصوصی در حفظ میراث فرهنگی کشور است.

پیش‌بینی مزایده‌های آینده و وضعیت ریسباف

سرپرست صندوق توسعه و احیا از برنامه‌ریزی برای برگزاری مزایده اختصاصی بناهای تاریخی استان اصفهان در آینده نزدیک خبر داد. او خانه‌های تاریخی وثیق و باجاوغلو را از جمله بناهایی دانست که در فهرست واگذاری‌های پیش‌رو قرار دارند. همچنین درباره آخرین وضعیت کارخانه تاریخی ریسباف گفت با دستور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صندوق توسعه و احیا به عنوان دبیرخانه فرایند واگذاری ریسباف تعیین شده است. نخستین گزارش دبیرخانه درباره روند اقدامات انجام‌شده طی هفته‌های آینده منتشر خواهد شد و تدوین دستورالعمل هدایت و راهبری پروژه ریسباف نیز در دستور کار صندوق قرار دارد.