افتتاح ۳۲۱۰ مدرسه برکت در ایران؛ توافق ساخت ۱۶۸ مدرسه جدید

جلسه پیگیری تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام با افتتاح ۳۲۱۰ مدرسه برگزار شد و تعهد ساخت ۱۶۸ مدرسه دیگر داده شد.

جلسه پیگیری اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) امروز با حضور مسئولین ارشد این نهادها برگزار شد. این نشست مهم با میزبانی علیرضا کاظمی ، وزیر آموزش و پرورش ، و سید پرویز فتاح ، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، در محل وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردید. هدف اصلی این گردهمایی، بررسی وضعیت پروژه‌های آموزشی و تسریع در فرآیند ساخت و تجهیز مراکز تحصیلی در سراسر کشور بود.

افتتاح آنلاین ۳۲۱۰ مدرسه برکت در سراسر کشور

در جریان این جلسه، گزارشی دقیق از عملکرد مشترک دو نهاد ارائه شد. محوری‌ترین بخش گزارش مربوط به افتتاح ۳۲۱۰ مدرسه برکت بود که به همت ستاد اجرایی فرمان امام ساخته شده‌اند. این مراکز آموزشی به صورت برخط و مجازی افتتاح گردیدند. این رقم نشان‌دهنده تلاش قابل توجه در راستای افزایش زیرساخت‌های آموزشی است. دسترسی دانش‌آموزان به محیط‌های استاندارد یکی از اهداف اصلی این پروژه‌هاست.

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تعهد ساخت ۱۶۸ مدرسه جدید به یاد شهدا

سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، در این مراسم اعلام کرد که تا سال آینده، ۱۶۸ مدرسه جدید در نقاط محروم کشور ساخته خواهد شد. این مدارس به نیت و با نام هریک از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تأسیس می‌شوند. این پیشنهاد با استقبال گسترده وزیر آموزش و پرورش همراه شد. نامگذاری این مراکز به یاد شهدا، بعد معنوی ویژه‌ای به پروژه می‌دهد.

امضای تفاهم‌نامه جدید در مشهد مقدس

بر اساس توافقات انجام شده، قرار است تفاهم‌نامه جدیدی میان وزارت آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت و تجهیز مدارس امضا شود. محل امضای این سند مهم، شهر مقدس مشهد خواهد بود. این امضا به زودی و در اسرع وقت صورت خواهد گرفت. هدف این توافق‌نامه، توسعه کیفی و کمی نهضت آموزش و پرورش در مناطق کمتر برخوردار است. این گام‌ها نقش بسزایی در عدالت آموزشی ایفا می‌کنند.