افتتاح مرکز ریاست جمهوری باراک اوباما در شیکاگو؛ تأکید بر دموکراسی و مشارکت شهروندان

باراک اوباما در مراسم افتتاح مرکز ریاست جمهوری خود در شیکاگو، بر اهمیت دموکراسی و مشارکت شهروندان تأکید کرد. دونالد ترامپ در این مراسم غایب بود و هیچ یک از سخنرانان به او اشاره نکردند.
باراک اوباما ، اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مرکز ریاست جمهوری خود در شیکاگو سخنرانی کرد و بر اهمیت دموکراسی و مشارکت شهروندان تأکید نمود.
این مرکز که ۸۵۰ میلیون دلار هزینه داشته است، در محله جنوبی شیکاگو واقع شده و شامل موزه، کتابخانه، فضاهای آموزشی و دفاتر کاری میباشد. اوباما در سخنرانی خود خطاب به جمعیت گفت: امیدوارم این مرکز به عنوان تأییدی بر این باشد که دموکراسی ما واقعاً چقدر خاص و ارزشمند است و به ما یادآوری کند که وقتی مسئولیتهای مشترک خود را به عنوان شهروند بپذیریم، چه دستاوردهایی میتوانیم داشته باشیم.
او افزود: این مرکز فقط برای یادآوری گذشته نیست، بلکه برای الهام بخشیدن به نسل آینده است تا باور کنند که تغییر ممکن است. حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در این مراسم به شدت غایب بود. نه تنها ترامپ به صورت فیزیکی در مراسم شرکت نکرد، بلکه هیچ یک از سخنرانان و اجراکنندگان از او نامی نبردند. این غیبت عمدی نشاندهنده روابط تیره بین دو رئیس جمهور است.
ترامپ در ماه فوریه در پستی در شبکه اجتماعی خود، این مرکز را یک فاجعه کامل خوانده بود و از هزینههای آن انتقاد کرده بود. در مقابل، اوباما در سالهای اخیر بارها از سیاستهای ترامپ، به ویژه تلاشهای او برای تضعیف نهادهای دموکراتیک و حمله به رسانهها، انتقاد کرده است. مرکز ریاست جمهوری اوباما با هدف ترویج مشارکت مدنی و آموزش نسل جوان طراحی شده است.
این مرکز دارای امکاناتی مانند سالن اجتماعات، کلاسهای درس، فضای نمایشگاهی و کتابخانه دیجیتال است. اوباما در سخنرانی خود بر اهمیت کار داوطلبانه و مشارکت در انتخابات محلی تأکید کرد و گفت: دموکراسی یک ورزش تماشاگر نیست، بلکه نیازمند مشارکت فعال همه شهروندان است. این مرکز قرار است میزبان برنامههای آموزشی در زمینههای حقوق مدنی، رهبری و حل تعارض باشد.
همچنین، این مرکز به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ آمریکا شناخته میشود، زیرا اولین مرکز ریاست جمهوری است که در یک محله عمدتاً سیاهپوست ساخته شده است. این رویداد در حالی برگزار شد که آمریکا با چالشهای سیاسی و اجتماعی زیادی دست و پنجه نرم میکند. اوباما در سخنان خود به بحرانهای اخیر مانند تغییرات اقلیمی، نابرابری اقتصادی و تهدیدات علیه دموکراسی اشاره کرد و از مردم خواست که برای حفاظت از ارزشهای دموکراتیک متحد شوند.
او تأکید کرد: ما نمیتوانیم اجازه دهیم ترس و تفرقه ما را از پیشرفت باز دارد. باید با همکاری و امید به آینده نگاه کنیم. در پایان مراسم، تعدادی از هنرمندان و فعالان اجتماعی به اجرای برنامه پرداختند و شرکتکنندگان از نمایشگاههای مختلف موزه دیدن کردند. این مرکز از روز شنبه به روی عموم باز خواهد بود و انتظار میرود سالانه میلیونها بازدیدکننده داشته باشد.
افتتاح این مرکز نقطه عطفی در تاریخ ریاست جمهوری آمریکا است و نشان میدهد که چگونه یک رئیس جمهور میتواند پس از پایان دوره خود همچنان بر جامعه تأثیرگذار باشد
باراک اوباما مرکز ریاست جمهوری دونالد ترامپ دموکراسی شیکاگو